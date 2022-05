Passeio ciclístico reúne mais de 10 mil pessoas no Eixo Monumental

Mais de dez mil pessoas se reuniram no centro de Brasília neste domingo (15) para incentivar a saúde, a mobilidade e o bem-estar. Com presença do governador Ibaneis Rocha, a oitava edição do Bora de Bike, da TV Record, promoveu um grande passeio ciclístico ao longo do Eixo Monumental.

“Vamos seguir com o projeto de integrar as nossas cidades para ter cada vez mais a bicicleta como uma forma de locomoção da população” Governador Ibaneis Rocha

O Distrito Federal dispõe de mais de 633 km de malha cicloviária, ficando atrás apenas de São Paulo, cidade que tem a maior extensão de ciclovias do Brasil – 699,2 km. Com condições favoráveis para a mobilidade, o DF trabalha para ampliar essa quilometragem e integrar ainda mais as cidades. Para tanto, há projeto de licitação de mais 130 km de ciclovias.

“Tivemos mais de 10 mil ciclistas aqui hoje neste evento de grande qualidade”, declarou o governador, que participou da pedalada. “O DF tem a segunda maior rede de ciclovias do país, e isso incentiva muito o pedal, além de dar mais segurança para as pessoas. Vamos seguir com o projeto de integrar as nossas cidades para ter cada vez mais a bicicleta como uma forma de locomoção da população.”

Governador, que participou do grupo de pedal, lembrou que a boa qualidade das ciclovias do DF traz segurança ao cidadão | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“Temos 130 km em projeto para licitar e interligar as ciclovias da região central de Brasília com cidades como Taguatinga, Guará, Planaltina” Valter Casimiro, secretário de Transporte e Mobilidade

As ciclovias e ciclofaixas se estendem por 28 áreas do DF. As pistas mais recentes foram construídas no Trevo de Triagem Norte (TTN), saída norte para Sobradinho; na Rota de Segurança do SIA, que liga o Setor de Inflamáveis à marginal da EPTG, e na VC-371, de Santa Maria. Está em fase de conclusão uma ciclovia de 2,3 km de extensão no Setor de Indústrias de Ceilândia, conectando os pontos de ônibus e as duas praças da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) da cidade.“Temos 130 km em projeto para licitar e interligar as ciclovias da região central de Brasília com cidades como Taguatinga, Guará, Planaltina”, adiantou o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro. “A ciclovia é muito importante para quem a utiliza como transporte ou a passeio, e esse evento hoje é muito importante e reforça o quanto o brasiliense gosta de bicicleta.”

O diretor-geral da TV Record Brasília, Luciano Ribeiro, destacou a grande participação dos brasilienses no evento. “A oitava edição do Bora de Bike voltou com força total”, disse. “Isso prova que as pessoas querem ir para a rua, querem se exercitar e ter uma vida mais saudável. A Record e o GDF ajudam nesse sentido, incentivando a mobilidade e a educação no trânsito”.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) também colaborou, com a participação de voluntários. “A Sejus tem um programa de voluntariado, e hoje trouxemos estandes de massoterapia, reiki, auriculoterapia, entre outros serviços para colaborar com o evento – é um grande suporte para todos que participaram”, afirmou o titular da pasta, Jaime Santana.