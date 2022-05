Quadras, calçadas, estacionamento e parquinhos reformados em Ceilândia

O Setor P Norte, em Ceilândia, está ficando de cara nova. O Governo do Distrito Federal (GDF) está com uma série de ações na região, como parte de um trabalho de reformar e recuperar todas as cidades. Neste sábado (14), o governador Ibaneis Rocha conferiu de perto os serviços durante visita à região.

Para a recuperação de vias na cidade, estão sendo utilizadas 10 toneladas de asfalto | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Liderado pela Novacap, o programa tem reformado campos sintéticos, quadras poliesportivas, praças, parquinhos, brinquedos, alambrados e calçadas, além de ações de poda e roçagem. A recuperação de vias – com uso de 10 toneladas de massa asfáltica –, das feiras de Ceilândia e a construção de estacionamentos também estão entre os serviços em andamento.

“Essa ação faz parte do nosso trabalho de zeladoria de todas as cidades do DF”, afirmou o governador Ibaneis Rocha. “Hoje estamos em Ceilândia, mas seguiremos para todas as cidades, cuidando dos parquinhos, das praças, calçadas, quadras poliesportivas e demais espaços públicos.”

Cerca de 100 profissionais estão envolvidos no programa, além de máquinas e equipamentos para agilizar os trabalhos pela cidade. Na QNP 15, no local conhecido como Quadradão da 15, estão sendo recuperados bancos, alambrado e o campo de futebol de grama sintética, além de outros equipamentos públicos.

O diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, lembra que Ceilândia é o local em que a Ouvidoria registra o maior número de pedidos. “O que estamos fazendo é um verdadeiro mutirão, recuperando bancos de praças, mesas, rede de drenagem, canaletas quebradas, bocas de lobo… além da questão do asfaltamento, com um esforço muito grande, porque há muitas quadras que jamais receberam qualquer tipo de manutenção nesse sentido”, explicou o gestor.