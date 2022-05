Saúde e Educação reiniciam vacinação nas escolas

A vacinação nas escolas da rede pública do Distrito Federal está de volta. Para marcar a retomada, foram selecionadas, neste sábado (14), a Escola Classe 38, no P Norte, em Ceilândia, e o Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante. A unidade de Ceilândia ofereceu vacinas contra covid-19 e influenza, enquanto no colégio do Núcleo Bandeirante houve imunização contra o novo coronavírus.

Raimundo Bandeira aproveitou a oportunidade: “Acabei de tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e aconselho vocês a também participarem das campanhas de imunização” | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde

A educadora Elisângela da Silva, 43 anos, aproveitou o fim de semana e levou o filho, Miguel, 13, para tomar a segunda dose do imunizante contra a covid-19. “A segunda dose dele estava atrasada porque eu trabalho e não tive tempo para levá-lo”, contou. “Quando eu vi que a vacinação seria aqui no Urso Branco, fiquei contente, pois facilitou muito. Vim rapidinho porque moro aqui em frente. Essa campanha nas escolas é muito importante para que as crianças sejam vacinadas e protejam as pessoas com as quais elas convivem”.

“Acredito que nossos objetivos serão alcançados em parceria com a Secretaria de Educação” Manoel Pafiadache, secretário de Saúde

A autônoma Maria Eduarda Oliveira, 23, levou os sobrinhos Manuela, 10, e Gabriel, 5, para também garantir a proteção das crianças. Ela esteve com as crianças na escola de Ceilândia. “[Meus sobrinhos] também contribuem para o bem-estar dos colegas, já que todos estão sempre juntos”, ressaltou a jovem. Ela viu que o colégio oferecia também a vacina contra a influenza e aproveitou para receber o imunizante.

Como a vacinação contempla todas as idades, o aposentado Raimundo Bandeira, 62, também se imunizou neste sábado. “Acabei de tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e aconselho vocês a também participarem das campanhas de imunização”, convidou.

O secretário de Saúde, Manoel Pafiadache, reforça que a pasta tem se esforçado para vacinar sobretudo as crianças de 5 a 11 anos. “Acredito que nossos objetivos serão alcançados em parceria com a Secretaria de Educação”, prevê. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, por sua vez, elogiou a ação. “[A vacinação] é um incentivo para aqueles pais que trabalham a semana inteira possam levar aos sábados os filhos para serem vacinados”, disse.

A vacinação nas escolas teve início em 19 de março deste ano e está sendo retomada após novas tratativas entre as secretarias de Saúde e Educação. Até junho, duas escolas, a cada sábado, vão receber a ação.

*Com informações da Secretaria de Saúde