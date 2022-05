Com 45 produtores do DF, AgroBrasília começa dia 17

Alimentos, produtos da agroindústria, artesanato e plantas em vasos são alguns dos itens que serão vendidos por produtores rurais do DF durante a AgroBrasília 2022, entre os dias 17 e 21, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF. Os produtores estarão no espaço da Emater no evento, que tem como objetivo promover e fortalecer a produção rural por meio da oportunidade de comercialização.

“Nosso objetivo é fortalecer essa produção, dando visibilidade e proporcionando meios de comercialização desses produtos. A AgroBrasília também é uma excelente oportunidade de inclusão dos nossos produtores, que poderão aproveitar para conhecer novas tecnologias que podem ser aplicadas às suas produções” Denise Fonseca, presidente da Emater

Neste ano, a Emater estará presente na AgroBrasília com nove circuitos tecnológicos, um estande com plantão sobre crédito rural e um galpão com estandes institucionais, a feira rural e uma praça de alimentação.

O visitante encontrará opções de refeições e lanches variados, artigos manuais e de artesanato, produtos da agroindústria, como doces, frutas desidratadas e panificação, plantas e flores em vasos, entre outros.

“Nosso objetivo é fortalecer essa produção, dando visibilidade e proporcionando meios de comercialização desses produtos. A AgroBrasília também é uma excelente oportunidade de inclusão dos nossos produtores, que poderão aproveitar para conhecer novas tecnologias que podem ser aplicadas às suas produções”, destaca a presidente da empresa, Denise Fonseca. A AgroBrasília é considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

Artigos manuais e de artesanato estarão à venda na AgroBrasília 2022 | Foto: Divulgação/Emater-DF

Participação social

As regiões administrativas do DF serão representadas por 45 produtores rurais de forma individual ou por meio de grupos informais, associações e cooperativas, que vão dividir cerca de 20 miniestandes. No local, será possível adquirir produtos elaborados em núcleos rurais como o Rio Preto, do Assentamento Márcia Cordeiro Leite e do Gama.

De acordo com o coordenador da Feira Rural na AgroBrasília, Blaiton Carvalho, extensionista da Emate, a diversidade de culturas que abrange o Distrito Federal será levada para a feira. Os agricultores que vão ocupar os espaços são atendidos pelos escritórios locais da Emater nas regiões administrativas da capital.

“Esse espaço terá a identidade da agricultura de todo o DF, com a sua diversidade de produção e associação. Queremos fortalecer essa produção e divulgar não só os agricultores individualmente, mas os grupos organizados, sejam já formalizados ou não. Dessa forma é que vamos reproduzir o conceito de feira rural pensado pela Emater, remetendo à diversidade da produção rural”, avaliou.

*Com informações da Emater