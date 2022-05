Abertas as inscrições para o 6º ciclo do RENOVADF

A Secretaria de Trabalho abriu nesta sexta-feira (13) as inscrições para 6º ciclo do programa RENOVADF. São 2.500 vagas, destinadas ao curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões – como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Trabalho até 23 de maio.

Enquanto se qualificam no RENOVADF, os próprios alunos recuperam os espaços públicos da cidade | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

O RENOVADF é um programa de qualificação profissional, realizado em parceria pelas secretarias de Trabalho e de Governo, em atendimento às demandas das administrações regionais. Os cursos de iniciação profissional são aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF).

Pessoas que tiverem dificuldade para realizar a inscrição pelo site da Secretaria de Trabalho podem procurar uma das 14 agências do trabalhador

Todos os cursos têm duração de 240 horas, com quatro horas diárias de aulas, realizadas ao longo de três meses, de forma presencial. No 5º ciclo tiveram início também aulas noturnas, com atividades práticas de recuperação dos viadutos da cidade.

Os alunos do RENOVADF recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil. Enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos da cidade. Eles recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche, além de bolsa benefício no valor de um salário mínimo, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Para participar é necessário ser pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro em situação regular no país, que esteja desempregado em busca de nova qualificação e/ou requalificação na área da construção civil; ser maior de 18 anos; comprovar a situação de desemprego e a residência no Distrito Federal.

Não podem participar do programa mulheres gestantes, pessoas com restrições de mobilidade e quem já tenha participado de ciclos anteriores do RENOVADF.

As pessoas que tenham dificuldade para realizar a inscrição podem procurar uma das 14 agências do trabalhador do DF para contar com o auxílio de servidores. As agências funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da Secretaria de Trabalho do DF