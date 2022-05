30 casais são selecionados para 3º Casamento Comunitário do ano

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) divulgou, nesta sexta-feira (13), a lista dos casais classificados para a terceira edição do Casamento Comunitário de 2022, marcado para o dia 19 de junho. Ao todo, 30 casais, selecionados por ordem de inscrição, terão a oportunidade de realizar o sonho do sim em uma cerimônia gratuita. No entanto, a lista de classificados conta com 50 casais, os excedentes serão incluídos em um cadastro reserva para o caso de desistência ou anulação do processo seletivo de casais que ficaram nas primeiras posições. Confira os nomes .

Desde 2020, o Casamento Comunitário já promoveu a união de 228 casais. O principal objetivo desse programa de governo é estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família, como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

Os selecionados serão isentos do pagamento das taxas cartoriais e terão acesso a uma cerimônia gratuita e completa, com trajes, decoração, música e outros itens que fazem parte da celebração do matrimônio. A Sejus também divulgará nos próximos dias o local definido para a realização do evento.

“A partir dessa seleção, começamos as outras etapas para o casamento, como a entrega da documentação no cartório, ensaios, escolhas dos vestidos e ternos. Também seguimos na mobilização de parceiros e voluntários que vão trabalhar com a gente na realização dessa cerimônia”, explicou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Na próxima semana, a equipe do Casamento Comunitário entrará em contato com os casais selecionados que deverão comparecer a um dos cartórios indicados pela Sejus e fazer a entrega da documentação necessária para a celebração do casamento civil.

Compõe o cronograma o encontro preparatório destinado aos esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário, no dia 15 de junho.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania