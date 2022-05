GDF Presente retira 16 toneladas de entulhos de Santa Maria

A cidade de Santa Maria recebeu um mutirão de serviços, nesta sexta-feira (13), por meio do programa Cidade Linda é Cidade Limpa!. Sob a coordenação do GDF Presente e da administração regional, para além das ações de limpeza, como varrição, os moradores foram beneficiados com a recuperação do pavimento asfáltico, podas de árvores, fresagem de meios-fios e vistorias de agentes da vigilância ambiental que atuam no combate à dengue.

Moradora da QR 119, Núbia Mendes teve sua casa vistoriada e ficou satisfeita com tantos serviços simultâneos na região administrativa | Fotos: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

Na QR 119, homens do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e do Polo Sul II do GDF Presente retiraram mais de cinco caminhões de entulhos e inservíveis de uma área de transbordo, o que gerou 16 toneladas. Ainda na quadra, as equipes da Divisão da Vigilância Ambiental visitaram diversas residências e orientaram a população. “Esta região passa por algumas obras e foram registrados casos de dengue aqui”, explicou a chefe do Núcleo de Vigilância em Santa Maria, Suely Duarte.

“Nossa tarefa hoje foi verificar o acúmulo de água em tambores de ferro, além de eliminar focos da doença dentro das casas. Sempre conversando e orientando o morador”, acrescentou. Complementando o trabalho de combate à dengue, foram recolhidos por servidores da administração cerca de 20 pneus na quadra 218, na parte sul da cidade.

Ações de limpeza foram algumas das realizadas nesta sexta (13)

Moradora da QR 119 há dois anos, a técnica de enfermagem Núbia Mendes, 34 anos, teve sua casa vistoriada e ficou satisfeita com tantos serviços simultâneos na região administrativa. “É muito bacana esse tipo de iniciativa. Por exemplo, a gente tem vários casos de dengue na família e sabemos o básico sobre prevenção. E os agentes dão uma orientação mais detalhada”, disse. “E o mato aqui do local estava bastante alto, foi importante terem cortado”, elogiou Núbia.

Para Marileide Romão, administradora de Santa Maria, “são serviços fundamentais para trazer conforto e segurança para nossa população”

A administradora de Santa Maria, Marileide Romão lembrou que esse projeto foi feito em 2021 e teve uma adesão muito boa da comunidade. “Eles participam, sugerem ações via Ouvidoria. Estamos repetindo e trazendo o pessoal da Saúde, SLU, Novacap, Caesb, o DF Legal, entre outros”, explicou. “São serviços fundamentais para trazer conforto e segurança para nossa população”, detalhou ela, lembrando que outros bairros serão atendidos na próxima semana.

Somatório de forças

Os reparos no asfalto foram feitos na QR 212 por operários da Novacap. Foram recolhidas sete toneladas de massa asfáltica. Já os auditores do DF Legal notificaram moradores com lotes sujos sobre o acúmulo de restos de construção e verificaram a existência de sucatas pelas ruas da cidade.

Para o coordenador do Polo Sul II, Rodrigo Caverna, o somatório de forças sempre traz bons resultados. “O GDF Presente sempre passa aqui por Santa Maria e verifica as necessidades. E, hoje, tivemos vários órgãos contribuindo com as ações. Nosso trabalho é esse: cuidar da cidade e cuidar das pessoas”, finalizou.

