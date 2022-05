PM distribui mais de 100 novas viaturas para batalhões da Baixada e Caraguatatuba

A Polícia Militar distribuiu, nesta sexta-feira (13), 103 viaturas, três delas blindadas, para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo em nove cidades da Baixada Santista e em Caraguatatuba, no litoral Norte de São Paulo. Os veículos foram adquiridos pelo Estado, com um custo total de R$ 9,5 milhões, e foram entregues a seis batalhões territoriais e um especializado.

Entre as viaturas distribuídas, 65 são do modelo Chevrolet/Spin, somando um investimento de R$ 7,1 milhões, as quais foram enviadas ao 6º, 21º, 29º, 39º e 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Outras três são blindadas, do modelo Chevrolet/Trailblazer, que custaram um total de R$ 534,2 mil e foram destinadas ao 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Além delas, também foram distribuídos 35 quadriciclos da marca CFMoto, que somaram R$ 1,9 milhões. Estes veículos, por sua vez, foram destinados aos mesmos batalhões, com exceção do 2º Baep e acréscimo do 20º BPM/I, localizado em Caraguatatuba.

Na região de Santos, especificamente, foram beneficiadas com as novas viaturas as cidades de Peruíbe, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém São Vicente e Praia Grande. A aquisição dos novos veículos faz parte do compromisso da atual gestão, que é a modernização da infraestrutura, tecnologia e equipamentos das forças policiais em todo o Estado.

Renovação da frota

Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo tem realizado contínua renovação da frota das forças de Segurança Pública. Com essa entrega, já foram adquiridas e distribuídas mais de 9,4 mil viaturas, desde 2019, para reforçar a atuação das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, incluindo o Corpo de Bombeiros e o policiamento ambiental e rodoviário. O total investido nos veículos cerca de R$ 840 milhões.