Regionais de ensino recebem recursos para pequenas despesas

As escolas públicas do Distrito Federal serão beneficiadas com mais R$ 324 mil do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) provenientes de emendas parlamentares. Os valores foram liberados pela Secretaria de Educação (SEE) para as 14 coordenações regionais de ensino, por meio da Portaria nº 488, de 12 de maio de 2022.

Verba do Pdaf vai direto para as escolas e regionais, podendo ser usada, de forma ágil, na realização de melhorias | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF

A verba vai direto para as escolas e as regionais, que têm autonomia para utilizá-la conforme a necessidade. Com isso, é possível realizar, de forma mais ágil, a compra de materiais e de serviços, bem como melhorias na infraestrutura de maneira geral.

Os recursos são divididos entre custeio e capital. O primeiro é para reparos, como consertos em banheiros, pisos, telhados e quadras, enquanto despesas de capital são para a compra de materiais permanentes, que passam a fazer parte do patrimônio da escola, como aparelhos de televisão, computadores e impressoras.

As regionais contempladas nas cinco portarias publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal foram Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF