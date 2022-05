Chega a 60% pavimentação da DF-128 à pedra fundamental, em Planaltina

O serviço de pavimentação realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) no trecho de aproximadamente dois quilômetros que liga a pedra fundamental de Brasília, localizada em Planaltina, à DF-128 está com 60% do cronograma executado. Com investimento de cerca de R$ 3 milhões, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em junho.

A obra vai beneficiar por volta de 10 mil motoristas que trafegam regularmente pelo local, além das cerca de 150 mil pessoas que comparecem aos eventos religiosos promovidos anualmente durante a Semana Santa.

Obra vai proporcionar mais conforto e segurança a moradores e visitantes desta região histórica | Foto: Divulgação/DER-DF

Os trabalhos são efetuados por administração direta com recursos e maquinários do DER.

Os 30 operários destacados para a obra realizam, atualmente, a etapa de imprimação, fase que antecede a pavimentação asfáltica. Posteriormente, será implantada a sinalização horizontal, que é a pintura das faixas, e vertical, que consiste na colocação das placas. As etapas de limpeza e terraplenagem já haviam sido concluídas.

“Trata-se uma obra muito esperada pela população e que, em breve, será finalizada. E, quando for concluída, vai proporcionar mais segurança e conforto, não apenas aos moradores das redondezas, mas também aos visitantes desta região histórica e turística”, explica o engenheiro responsável pela obra, Alessandro Ribeiro.

Para a auxiliar administrativa Tatiana Aquino, 36 anos, a melhoria viária vai incentivar ainda mais a visitação ao obelisco, construído em 7 de setembro de 1922 em comemoração ao centenário da Independência do Brasil e também para identificar o local de construção da então futura capital da República.

“Com o asfaltamento da pista, quem ainda não conhece a pedra fundamental de Brasília vai ter mais facilidade para visitar este lugar de história que deixa a todos nós, moradores de Planaltina, e os brasilienses, em geral, orgulhosos”, conclui Tatiana.

*Com informações do Departamento de Estradas de Rodagem