Público elogia atendimento na abertura da 3ª Campanha de Castração

As inscrições presenciais para a 3ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022, do Brasília Ambiental, começou, nesta sexta-feira (13), na Administração Regional do Gama, com vagas para cachorros e cadelas. “Muito bom ter oportunidade de fazer o cadastro presencial na nossa cidade. Tudo ocorreu rápido e todos foram muito atenciosos com a população”, afirma a moradora do Gama, Patrícia Fournier, tutora das cadelas Hanna e Jujuba.

Tutores de cães puderam fazer o cadastro presencial nesta sexta (13), na Administração Regional do Gama | Fotos: Divulgação/Brasília Ambiental

Para Kelly Barbosa, mais uma gamense que aprovou o atendimento, é fundamental que o órgão continue promovendo inscrições para a campanha nas regiões administrativas mais afastadas do centro. “Estou muito satisfeita por conseguir cadastrar minhas duas cadelas, Aurora e Olívia, de forma organizada e sem precisar esperar muito tempo”, comemorou.

O cadastro presencial para gatos e gatas será neste sábado (14), a partir das 8h, também na administração regional, completando as 1.606 vagas ofertadas para as clínicas Coração Peludinho, no Gama, e Dr. Juzo, em Samambaia. As regras de participação podem conferidas no site do Brasília Ambiental .

Campanha online

Nos dias 16 e 17 de maio, outras 1.606 vagas serão disponibilizadas no site do Brasília Ambiental , com base na espécie e no sexo do animal. Na segunda-feira (16) os cadastros para gatos às 10h e para cachorros às 14h. Já na terça-feira (17), gatas serão cadastradas às 10h e cadelas às 14h. As vagas são para a Clínica PetAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto ressalta que apenas a conclusão do cadastro não garante a vaga para o animal, sendo os tutores responsáveis por confirmar a efetivação da inscrição no site do Brasília Ambiental. O resultado final com a lista dos contemplados será publicado até o dia 23 de maio.

Beneficiados

As cirurgias da 3ª Campanha de Castração de 2022 devem ocorrer entre 24 de maio e 30 de junho de 2022, conforme escolha no ato do cadastro. Para demais esclarecimentos, o tutor interessado pode entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756 (apenas mensagens).

O Brasília Ambiental realizou em 2021 cinco campanhas de castração, sendo uma somente para cadelas. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. Somente em 2022, já foram promovidas outras duas campanhas, além da que está em andamento, totalizando 9.660 vagas ofertadas até o momento para a população do Distrito Federal.