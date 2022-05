(E/F) Vacinação da covid-19 nas escolas será retomada neste sábado (14)

A vacinação contra a covid-19 nas escolas será retomada neste sábado (14). Duas unidades de ensino receberão o público, de 9h às 17h: a Escola Classe (EC) 38, no setor P Norte de Ceilândia, e o Centro de Ensino Médio (CEM) Urso Brando, no Núcleo Bandeirante. A expectativa é de que, pelo menos, 1,5 mil doses sejam aplicadas em cada uma.

“Nosso foco é a criança de 5 a 11 anos, mas aproveitamos para vacinar os adultos que forem acompanhando e precisam completar o esquema de vacinação. Por isso, pedimos que levem a caderneta para que os profissionais verifiquem qual dose de vacina será aplicada” Divino Valero Martins, subsecretário de Vigilância à Saúde do DF

“Nosso foco é a criança de 5 a 11 anos, mas aproveitamos para vacinar os adultos que forem acompanhando e precisam completar o esquema de vacinação. Por isso, pedimos que levem a caderneta para que os profissionais verifiquem qual dose de vacina será aplicada”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Divino Valero Martins.

Segundo o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, são cerca de 268 mil crianças na faixa dos 5 aos 11 anos e 170 mil, aproximadamente, já foram vacinadas.

“Portanto, faltam em torno de 100 mil para completarmos o quadro vacinal desse público. É um esforço que estamos fazendo e acredito que nossos objetivos serão alcançados em parceria com a Secretaria de Educação. Será mais uma oportunidade de imunizarmos nossas crianças e completar o quadro vacinal desse público, além de ofertar a vacinação também para o público jovem e adulto”, afirma.

Ação itinerante

O objetivo da vacinação no ambiente escolar é ampliar o número de crianças vacinadas na faixa etária de 5 a 11 anos. A vacinação itinerante nas escolas ocorre sempre aos sábados e começou no Centro Educacional 1 da Estrutural, em 19 de março. No local, foram aplicadas 583 doses. Dessas, 231 foram em crianças de 5 a 11 anos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde.

O Centro de Ensino Médio 1 do Guará abriu as portas para a imunização em 26 de março. Na ocasião, foram aplicadas 1.374 vacinas, sendo 780 delas em crianças de 5 a 11 anos. Outra escola foi o Caic Santa Paulina, localizado no Paranoá, onde foram aplicadas 554 doses da vacina, sendo 313 pediátricas. Por sua vez, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Miguel Arcanjo, de São Sebastião, foram 526 vacinados, sendo 354 crianças e 172 adultos.

Ainda que a campanha de vacinação continue nos postos de saúde do Distrito Federal, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, indica que a parceria com a Secretaria de Saúde traz mais uma opção de local para os pais imunizarem os filhos. “É um incentivo para aqueles pais que trabalham a semana inteira possam levar aos sábados os filhos para serem vacinados”, destaca.