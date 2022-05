Obras de ampliação do Hvep chegam a 50% de execução

Iniciadas no dia 5 deste mês, as obras de ampliação e reestruturação do Serviço Veterinário do Distrito Federal (Hvep) já atingiram 50% de execução, com custo estimado em R$ 915 mil. Localizado no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga, o equipamento público é gerido pelo Instituto Brasília Ambiental.

Projeção das novas instalações: capacidade de atendimento ampliada e mais conforto para usuários | Arte: Divulgação/Brasília Ambiental

108 mil Número de cirurgias estimadas a serem oferecidas pelo Hvep quando a obra for concluída

Entre os serviços agendados, será construído um novo bloco que vai resultar no aumento do número de consultas e especialidades. Também faz parte dos objetivos estender a outras regiões administrativas instalações físicas para ampliar o atendimento.

Atualmente, são atendidos 100 animais por dia – número que, segundo os cálculos do instituto, pode passar a 150 procedimentos diários, chegando a 3,3 mil mensais, quando a obra for concluída. A nova estrutura vai capacitar ao Hvep oferecer 3,6 mil cirurgias por ano, 144 mil serviços laboratoriais, 108 mil exames de imagem e 3,6 mil internações.

Segundo o presidente do instituto, Cláudio Trinchão, há uma demanda grande da sociedade pela ampliação de serviços do Hvep. “Vamos poder atender mais animais e, também, oferecer mais conforto para os tutores, porque além das instalações físicas, estamos também trabalhando para viabilizar a construção de um estacionamento”, afirma.

Pesquisas elaboradas pelo Brasília Ambiental sinalizam que o Hvep tem 95% de índices de satisfação dos tutores de animais. De a janeiro abril deste ano, a unidade registrou 8.752 consultas, 4.562 atendimentos de retorno, 8.321 exames de imagem e 1.506 cirurgias.

O Hvep funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Clique aqui para agendar atendimento.

*Com informações do Brasília Ambiental