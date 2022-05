Rota 156, rua tradicional de lazer no Guará, tem edição especial no domingo

A tradicional rua do lazer do Guará, o Rota 156, está de volta para uma edição especial neste domingo (15). O encontro organizado pelo Coletivo 156, que já ocorreu em sete momentos desde 2015, será realizado num trecho da Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei.

Além de promover a integração entre vizinhos e reencontro entre amigos, a ação, uma espécie de parque urbano temporário, visa também incentivar a despoluição urbana com interrupção do tráfego de veículos por um dia.

“Esta é uma edição especial, pois é a primeira vez em que o Coletivo 156, realizador do evento, tem subsídios do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Os outros foram realizados com recursos próprios”, explica Jussara de Almeida Menezes, coordenadora geral do evento.

“A ideia é concorremos a mais editais e também nos apresentarmos em outras formas possíveis de financiamentos de arte, cultura e lazer para próximas edições”, planeja Jussara.

Além de promover integração entre vizinhos e reencontro entre amigos, o Rota 156 é palco para manifestações culturais | Fotos: Zeca Ribeiro/Divulgação

O evento é aberto ao público em geral e se estenderá por todo o dia. Então, para participar, basta chegar. A exemplo de outros encontros, o Rota 156 contará com apoio da administração do Guará e do Sesc-DF. Bandas da cidade e atrativos infantis, como pula-pula, farão parte da festa de lazer na importante via do Guará.

“O Rota 156 se adequa bem ao jargão em que se coloca que o menos é mais”, salienta a coordenadora geral do Rota 156. Jussara observa que “menos carros, mais ar puro, mais integração comunitária, mais lazer, mais arte, mais cultura para a comunidade.”

A iniciativa faz parte das celebrações do aniversário da cidade, comemorado no último dia 5 de maio. Para a administradora, Luciane Quintana, o Rota 156 é uma festividade alegre, que tem a cara dos guaraenses. “É o momento onde reunimos as famílias de todas as idades da cidade para celebrar um dia inteiro de atividades ao longo da Rua do Lazer”, comenta a gestora.

Luciane ressalta ainda que “o Guará é uma cidade em que as pessoas amam usufruir dos espaços públicos e o GDF tem se empenhado na manutenção desses locais para que a população possa viver a cidade com segurança e tranquilidade.”

Moradora do Guará, entre idas e vindas, desde 1987, a assessora comercial Márjory Santos Barroso, 34 anos, destaca a importância desse encontro que acaba se tornando uma opção de lazer para todas as idades e gerações. “É uma iniciativa muito bacana, pois proporciona aos moradores um momento de diversão em família e interagindo com outros moradores da região”, elogia.

E acrescenta: “Remete às boas lembranças de minha infância no lazer que acontecia no mesmo local. Eu me divertia muito e hoje não é diferente, minha filha também ama esse momento. A população do Guará merece ter essa descontração com paz e tranquilidade”.