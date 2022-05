Áreas de Planaltina e Vicente Pires sem energia neste sábado (14)

A troca de um transformador vai forçar o desligamento de energia em Vicente Pires, na Rua 12, chácaras 154, 308 e 309, neste sábado (14). A previsão é de que os serviços durem das 12h30 às 15h, período em que será necessário fazer a interrupção.

Planaltina também terá endereços afetados pelo corte programado de energia neste sábado, porém, para podas de árvores. A previsão é de que os trabalhos sejam feitos das 8h30 às 16h, com desligamento nas seguintes localidades: Colônia Agrícola Cariru, Chácara 21, DF 130, KM 27, Fazenda Santo Antônio; DF 130, chácaras Eunice, do Rafa, São Francisco, São Luiz, Thabba, Capão da Onça, Sossego, Santa Rosa, Terra Nostra, Quebrada dos Guimarães, Santa Terezinha, Boa Fonte, Mangabeira, São João, Jatobá, Boa Esperança, Duas Irmãs, Casa Branca, Recanto da Siriema, Matheus Amaral, Vitória, Nossa Senhora Aparecida, Robusta, Rancho Monte Alegre, São Jorge, Zarife, São Geraldo, Rancho Paraíso, São Thomas, Santa Fé, Arco Íris, Canaã, La Paz, Granja Bela Vista, Raio de Sol, Quintas do Conde, 10 Irmãos, Minas Bahia, Fazenda Rebeca, Nosso Lar, Três Irmãs, Boa Fé, Santa Clara, Bela Vista, Coração do Agreste, Meu Pé de Serra, Moura, Jardim dos Ipês, Santa Penha, São José, Ranchinho do Vale, Eterna, Rancho Alegre, Monte Azul, Três Poderes, Aldeia do Tatu, Santa Rita, Renascer, Bom Jesus, Doce Recanto, Ceará, Recanto Perdiz, Gabriela, Mangueira, Casa Branca, Barbosa, Senhor do Bonfim, Laranjeira, Santa Marta, Labrys, Olhos d’Água, Fazenda Grota Vermelha, Da Jajá, Germano, Vale Verde Bucar, Botelho, Santa Inez, Nossa Senhora Aparecida, Montanha Dourada, Boa Fé, Riachão, Luar, Boa Vista e Núcleo Rural Tabatinga.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.