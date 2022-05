Ampliação de linhas de ônibus beneficia comunidades da Fercal

As linhas de ônibus 531.1 – que faz a ligação entre a Fercal, Sobradinho e Sobradinho II – e 531.2 – que opera entre Sobradinho e Sobradinho II e o Alto da Bela Vista (Fercal) – serão modificadas a partir de segunda-feira (16).

A 531.1 terá o percurso estendido até a Chácara 13 da Rua do Mato, beneficiando os moradores da região e das chácaras adjacentes. Além disso, a linha vai circular com mais viagens nos dias úteis, sábados e domingos. Já a 531.2, que opera apenas em dias úteis, começará a atender a população também aos sábados.

Arte: Divulgação/Semob

A decisão pela mudança surgiu após reunião entre o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, e o administrador da Fercal, Fernando Madeira. O encontro, realizado na Rua do Mato, também contou com lideranças comunitárias locais e usuários do serviço de transporte coletivo.

“Os ajustes no itinerário e a ampliação no número de viagens dos ônibus serão feitos em atendimento às solicitações dos moradores, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de transporte público da região”, explica Casimiro.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implantará também placas indicativas no novo percurso da Linha 531.1 para sinalizar os pontos de embarque e desembarque dos passageiros. A tarifa das duas linhas é de R$ 3,80, e os veículos são operados pela empresa Piracicabana.

Serviço

Novos horários e itinerário da Linha 531.1

Trajeto: Fercal / Sobradinho – Sobradinho II (Rua do Mato / Chácara 13)

Início da operação: segunda-feira (16)

Horários de segunda a sexta-feira

? Ida (saindo Ciplan/Fercal): 5h15, 5h50, 7h45, 10h10, 11h15, 12h20, 13h35, 15h10, 16h20, 18h20, 19h40, 20h50 e 22h.

? Volta (saindo do Terminal de Sobradinho): 6h30, 9h, 10h, 11h, 12h15, 13h50, 15h, 17h, 18h20, 19h30, 20h50 e 23h10.

Horários de sábado

? Ida (Ciplan/Fercal): 6h, 8h30, 11h, 13h30, 16h, 18h45, 21h15 e meia-noite.

? Volta (saindo do Terminal de Sobradinho): 7h15, 9h45, 12h15, 14h45, 17h30, 20h e 23h.

Horários de domingo

? Ida (Ciplan/Fercal): 6h, 8h20, 11h, 13h30, 16h e 18h20.

? Volta (saindo do Terminal de Sobradinho): 7h10, 9h30, 12h10, 14h50, 17h10 e 23h.

Tarifa: R$ 3,80

Horários aos sábados da Linha 531.2

? Trajeto: Sobradinho e Sobradinho II / Alto da Bela Vista (Fercal)

Início da operação: segunda-feira (16)

Horários de sábado (saindo de Sobradinho): 6h, 9h, 15h e 18h.

Tarifa: R$ 3,80

*Com informações da Semob