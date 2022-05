Pela primeira vez, FCecon lança edital para seleção de institutos de pesquisa em oncologia

Objetivo é estabelecer acordos de cooperação técnica com institutos privados da área, para buscar desenvolvimento de pesquisas inovadoras

Pela primeira vez, com o objetivo de estabelecer acordos de cooperação técnica com instituições privadas de saúde para pesquisa clínica em oncologia, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), torna público, nesta sexta-feira (13/05), o Edital nº 002/2022 de Chamamento Público para Habilitação para Pesquisa Clínica e Ensino.

As instituições privadas de saúde, localizadas em Manaus ou Região Metropolitana, têm até o dia 27 de maio para a apresentação da documentação. A previsão é que o resultado final seja publicado após 15 dias úteis do prazo final estabelecido para a entrega da documentação. O termo de cooperação técnica será firmado pelo prazo de cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Conforme a diretora de Ensino e Pesquisa/FCecon, Kátia Luz Torres, com o novo edital, pretende-se buscar parcerias para preparar a unidade hospitalar para pesquisa clínica em oncologia, potencializando estudos de novos protocolos terapêuticos. “Esse tipo de pesquisa propicia muitos benefícios aos pacientes e aos serviços, uma vez que envolve investimentos financeiros da iniciativa privada e indústria no oferecimento de insumos e infraestrutura”, explicou.

Esse passo dado para preparar a FCecon para pesquisas clínicas em oncologia, destacou Kátia, é o resultado do trabalho realizado nos últimos 11 anos pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP). Ela lembrou que o hospital desenvolve diversas pesquisas na área de oncologia e é procurado para projetos multicêntricos de instituições nacionais e internacionais.

“Com isso, estamos criando um cenário positivo para busca de novos exames e tratamentos e/ou avaliar os efeitos e resultados na saúde humana”, afirmou a diretora.

Documentação

O envelope lacrado com a documentação deve ser direcionado à Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), e entregue no setor de Protocolo, 2º andar, no horário das 8h às 16h. O hospital está localizado na rua Francisco Orellana, 215, bairro Planalto.

A relação com a documentação requerida pode ser consultada no item 5 do edital, disponível no site da FCecon (www.fcecon.am.gov.br).

Análise

A análise da documentação será feita por uma comissão técnica, que observará se as instituições privadas de saúde cumprem as exigências documentais do item 5 do edital.