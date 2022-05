Parque do Sudoeste tem música e teatro gratuitos no fim de semana

Oficina de perna de pau e espetáculo com a Trupe Raiz do Circo Reprodução Facebook

O Parque Bosque do Sudoeste vai receber, de sexta-feira (13) a domingo (15), programação musical e teatral pelo projeto Cultura nas Cidades, iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). O evento integra as comemorações pelos 19 anos da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal, completados no último dia 6.

A Trupe Raiz do Circo anima a programação neste sábado de manhã, com oficina de perna de pau e apresentação de espetáculo | Foto: Reprodução Facebook

Além de shows, peças teatrais e oficina de circo, a festividade incluirá estandes de alimentação. Para o gerente de cultura da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal, Henrique Behr, o Cultura nas Cidades tem grande importância na valorização dos artistas locais.

“Será um grande palco para que esses artistas de todos os nichos possam realizar suas apresentações para a comunidade. Esse tipo de iniciativa reforça a cultura local e a valorização dos artistas, e também agrega ao desenvolvimento da região”, afirma.

Confira a programação:

Sexta-feira (13)

19h – Duo Sol e Lua (reggae)

20h – Banda 2-Dub (reggae eletrônico)

Sábado (14)

9h às 12h – Oficina de perna de pau e espetáculo com a Trupe Raiz do Circo

18h – Marcius Cabral (blues)

19h – Banda Geriatric Blues Band (blues e rock’n’roll)

20h – Banda Clonning Stones (rock’n’roll)

Domingo (15)

17h – Roda do Sudoca (chorinho)

18h – EspetáculoA Exceção e a Regra, com Cia. da Ilusão e atores do NPMT (Núcleo de Pesquisa e Montagem Teatral)

19h – Thal Matos (música regional)

20h – Grupo Pellinsky (cultura popular)

21h30 – Encerramento

*Com informações da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal