RONDÔNIA - FRIBOI abre vagas para Treinamento de jovens em Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé e Vilhena

A Friboi, empresa líder de mercado no Brasil no segmento de proteína animal, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. As vagas são para estudantes e profissionais com formação superior entre Julho de 2020 e Julho de 2022 em diversos cursos de Engenharia.



Ao longo de 18 meses, os Trainees participarão de um ciclo de aprendizado que contará com job rotation, desenvolvimento de projetos e supervisão compartilhada, além de ser desafiados a se desenvolver em aspectos de liderança. Ao final do Programa, os profissionais que atenderem aos requisitos da companhia serão efetivados em posições agregadoras ao negócio da Friboi.



As vagas do Programa serão distribuídas entre as seguintes cidades: Pimenta Bueno (RO), São Miguel do Guaporé (RO), Vilhena (RO), Mozarlândia (GO), Araputanga (MT), Barra dos Garças (MT), Colider (MT), Confresa (MT), Diamantino (MT), Pedra Preta (MT) e Pontes e Lacerda (MT).



Os selecionados contarão com remuneração no valor de R$5.500,00, além de benefícios como assistência médica, cesta básica, restaurante interno, seguro de vida e vale transporte.



As inscrições vão até 05/06/2022.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Friboi 2022