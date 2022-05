Plataforma gov.br oferece quase 5 mil serviços para os brasileiros

O Serviço Nacional de Processamento de Dados (Serpro) é responsável por disponibilizar 4.900 serviços digitais para o cidadão brasileiro por meio da plataforma gov.br . Para detalhar todo esse trabalho, o presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto, foi entrevistado pelo programaA Voz do Brasil.

Barreto citou alguns dos principais serviços ofertados, como os sistemas da receita federal para entrega do Imposto de Renda; a carteira digital de trânsito; o pagamento de multas por aplicativo e o certificado de vacinação.

O presidente do Serpro falou dos projetos que ainda serão executados, como o Embarque Mais Seguro, que será um serviço de acesso às plataformas dos aeroportos por reconhecimento biométrico.

De acordo com o presidente do Serpro, os serviços digitais combatem a burocracia e geram uma economia de cerca de R$ 7 bilhões ao ano. “Mas há uma economia subjacente, que é muito difícil de ser mensurada, mas que não tem preço, que é a economia de tempo das pessoas. As pessoas não precisam ir ao órgão, não precisam se locomover da sua cidade, do seu município ou do seu distrito para fazer uma prova de vida”, explicou.

Assista, na íntegra, na Voz do Brasil .