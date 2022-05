Quinto Mandamento tem início em Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Até sábado (14), Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol recebem a edição especial da Operação Quinto Mandamento, ação de enfrentamento ao crime que reúne as polícias Militar (PMDF), Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A operação, realizada sempre de sexta a domingo, no período da noite, desta vez teve início na tarde desta quinta-feira (12), a partir das 15h. Depois de rápido briefing, os grupos seguiram para locais apontados como de maior incidência de crimes. O trabalho deste primeiro dia se concentrou nas quadras QNNs 03, 05, 07, QNMs 18, 20, 22 e áreas especiais entre as QNN 02 e 04.

Criada em julho de 2020, a Quinto Mandamento, que tem como foco a redução dos crimes contra a vida, ocorre todas as semanas e é uma das principais responsáveis pela queda da violência no Distrito Federal. De acordo com levantamento da SSP, no último quadrimestre ocorreu a maior redução nos índices de criminalidade dos últimos 23 anos, no DF.

Edição especial da Operação Quinto Mandamento é realizada em Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol até sábado (14) | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

“A Operação vai se concentrar em regiões consideradas de maior incidência de crimes que exigem o emprego de violência, notadamente os crimes letais intencionais, a exemplo de homicídios, latrocínios e roubos de todas as modalidades”, explica o delegado titular da 15ª Delegacia de Polícia, Konrad Munis, que coordena a ação em Ceilândia.

O delegado enfatiza que as áreas a serem visitadas foram escolhidas por serem locais da região administrativa em que houve aumento nos indicadores dos crimes de homicídio, roubos, furtos e tráfico de drogas. “A finalidade hoje é reunir esforços conjuntos de todas as forças para intensificar a ação nas áreas mais críticas identificadas na localidade. Com isso, esperamos alcançar indicadores aceitáveis com relação a esses delitos”, destaca o policial.

Levantamento

Segundo o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, as operações são realizadas na tentativa de equalizar os índices criminais em todo o DF, que, no geral, de acordo com o gestor, seguem em queda. “Os crimes contra o patrimônio impactam na rotina da população e, por isso, vamos atuar de forma incisiva na região.”

Levantamentos das subsecretarias de Inteligência (SI) e de Gestão da Informação (SGI), da SSP, subsidiam a definição dos locais e horários de realização da Quinto Mandamento. Os órgãos integrantes também contribuem com informações. A coordenação fica por conta da Subsecretaria de Operações Integradas (Sopi), também da SSP.

Entre janeiro e abril de 2022, o total de servidores empregados na Operação Quinto Mandamento chegou a 3.104 servidores e 935 viaturas utilizadas. De forma conjunta, a PMDF e a PCDF abordaram 6.785 pessoas. Os policiais também checaram 2.282 veículos. Bombeiros militares orientaram 266 estabelecimentos comerciais sobre a importância de manter em dia a documentação e de cumprir exigências, como saídas de emergência.