Serviço de Atendimento Móvel de Urgência comemora Dia da Enfermagem

Cerca de 70 médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores, analistas administrativos e farmacêuticos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Distrito Federal participaram daI Gincana Todos pelo Samu. A competição foi promovida em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado nesta quinta-feira (12). A dinâmica contou com atividades lúdicas relacionadas ao dia a dia de trabalho na Atenção Pré-Hospitalar.

Atualmente, aproximadamente 500 dos 800 profissionais do Samu são da Enfermagem

Os participantes – todos profissionais que não estavam de plantão nesta quinta-feira – foram divididos em quatro equipes, com profissionais de todos os núcleos do Samu. “Queremos trabalhar o sentimento de equipe, a liderança, a comunicação e animar o grupo”, destacou Leticea Moraes, chefe do Núcleo de Educação em Urgências (Nuedu), responsável pela organização do evento.

Cerca de 70 servidores participaram da gincana | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF

As tarefas incluíram oescape room, método que simula um atendimento e oferece pistas para desvendar o que aconteceu com a vítima; a extração rápida, técnica utilizada em acidentes automobilísticos; a triagem de pacientes e montagem de barraca em casos de múltiplas vítimas; e a corrida de obstáculos com as etapas da ocorrência, simulando a regulação do serviço de urgências. “A ideia era que as equipes sigam todos os protocolos no menor tempo possível”, explicou Vanessa Rocha, enfermeira e gerente da Atenção Pré-Hospitalar Móvel.

As provas foram divididas de acordo com as atribuições e habilidades de cada profissão. Por isso, para os condutores socorristas, um balde foi preso em cima das ambulâncias e ganhava quem derramasse menos água durante o percurso do deslocamento da viatura. Para avaliar a técnica de estacionamento de precisão, era preciso encaixar uma haste num recipiente de soro fisiológico vazio.

Provas foram divididas de acordo com as atribuições e habilidades de cada profissão

Antônio Carlos, técnico em enfermagem do Grupo de Motociclistas de Atendimento de Urgência (GMAU), estava bem contente com a oportunidade de confraternizar com os colegas. “Foi excelente! Um dia de integração, de ver pessoas que não costumamos encontrar no dia a dia”, comemorou. “É uma experiência incrível, a gente se diverte e aprende”, comentou Núbia Gama, técnica em enfermagem do Samu de Samambaia.

“É uma forma de privilegiar e homenagear os servidores que compõem a maior parte da equipe do Samu e que estão na lida diariamente”, destacou Victor Arimatea, diretor do Samu. Atualmente, aproximadamente 500 dos 800 profissionais do Samu são da Enfermagem.

*Com informações da Secretaria de Saúde