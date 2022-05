Sedecti participa de workshop sobre implementação da tecnologia 5G no Polo Industrial de Manaus

Instalação da cultura de Cidade Inteligente, iniciativas de Saúde 4.0 e Programa Feira Conectada também foram discutidos no evento

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), participou do Workshop Conecta 5G, realizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O encontro discutiu as possibilidades de implementação da tecnologia 5G no Polo Industrial de Manaus (PIM). O evento ocorreu de forma híbrida, nesta quinta-feira (12/05), no auditório da autarquia.

Na opinião do chefe de Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação (DTI) da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo Silva, o evento traz um debate importante sobre os avanços que a tecnologia 5G proporcionará ao Amazonas.

“Diversos setores serão diretamente impactados. É o caso de áreas como a saúde, por meio da telemedicina, a educação, agricultura, transportes e, principalmente, a economia, quando implementado para a modernização da indústria e do comércio”, avaliou Silva.

Para o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, uma vez implementada, a tecnologia 5G poderá ser um modelo para demais cidades da região Norte.

“Foi apresentada uma capacidade de iluminação que eu vejo ser possível acontecer no nosso Distrito Industrial. Buscando integrar os atores de desenvolvimento, queremos expandir as janelas de oportunidades”, disse Polsin.

Impactos – A instalação de luminárias públicas com antenas inteligentes é o que visa o workshop. Para isso, atua em alinhamento com stakeholders regionais para difundir iniciativas relativas ao incremento da tecnologia de Internet 5G no Polo Industrial de Manaus (PIM). Exemplo dessas iniciativas é a implantação do mobiliário urbano mediado por internet 5G.

A ABDI sugere a instalação de luminárias públicas inteligentes em localidades apontadas como uma infraestrutura com capacidade de revolução, tanto para cidades quanto para as empresas. Segundo o presidente da ABDI, Igor Calvet, essa potencialidade é percebida em Manaus.

“Quando se aumenta o volume de negócios, também se aumenta o número de empregos e soluções, e o Amazonas tem muito potencial de crescer e se transformar digitalmente. Precisamos da força da Zona Franca de Manaus (ZFM) para diversificar nossa economia e alavancar mais áreas. Com o uso da tecnologia 5G vamos conseguir ultrapassar barreiras”, justificou Calvet.