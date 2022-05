Conheça os novos conselheiros de Transparência e Controle Social do DF

Os conselheiros têm o propósito de sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento da transparência, do controle social e do acesso à informação pública no DF| Foto: CGDF

O Conselho de Transparência e Controle Social do DF (CTCS), órgão consultivo vinculado à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), empossou os novos conselheiros, nomeados por meio do edital de chamamento público no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 31 de dezembro de 2021 . A posse ocorreu nessa quarta-feira (11).

O controlador-geral do DF e presidente do CTCS, Paulo Wanderson Martins, destaca que a atual formação é uma oportunidade democrática para a participação de novas organizações

Composto por 16 membros, sendo oito representantes da sociedade civil e oito do governo, o CTCS é presidido pelo controlador-geral do DF, Paulo Wanderson Martins. Confira a lista completa dos novos membros .

Os conselheiros têm como objetivo sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento da transparência, do controle social e do acesso à informação pública no Distrito Federal.

Após as apresentações dos empossados, o controlador-geral do DF e presidente do CTCS, Paulo Wanderson Martins, destacou que a atual formação é uma oportunidade democrática para a participação de novas organizações. “Vocês são os novos ingressantes. Para nós, é como oxigênio no conselho. Acredito que as discussões que a gente trava aqui vão acrescentar e muito para a transparência das informações e para o controle social do Distrito Federal e que a visão de vocês, que estão chegando, acrescentará e muito nesse trabalho”, pontuou.

O novo conselheiro Pablo Cesário, representante do Instituto Péricles de Políticas Públicas (IP3), agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição do órgão para combater a corrupção e disseminar a transparência no DF. “Aqui pretendo trazer uma perspectiva da pesquisa na área de combate à corrupção, além de sugerir proteção ao co-denunciante e regulação da relação pública-privada”, explicou.

Por sua vez, o conselheiro Hélio Queiroz, representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), já havia participado do conselho por duas gestões e destacou as ações que foram realizadas de lá para cá: “Tenho sempre acompanhado as mudanças que têm sido feitas no sistema, principalmente de transparência. Hoje nós temos um sistema muito melhor, mais transparente. O cidadão está conseguindo mais informações sem muito subterfúgio”.

Na ocasião da primeira reunião, foram definidas as datas dos próximos encontros, que serão realizados todas as segundas quarta-feira de cada mês. O próximo será, portanto, no dia 8 de junho, às 10h. As reuniões são transmitidas pela TV Controladoria DF no Youtube e ficam disponibilizadas para a sociedade acompanhar.

*Com informações da Controladoria-Geral do Distrito Federal