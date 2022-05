Curso de gestão cultural para moradores do Riacho Fundo II

Como abrir um empreendimento cultural ou ter noções de gestão no segmento das artes, a importância de fazer um cadastro de atividades no setor ou mesmo informações básicas de como participar de editais, termos de fomento e da maior ferramenta de incentivo para artistas no Distrito Federal, o Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Essas questões são abordadas pelo projeto Cultura nas Cidades, que será realizado a partir desta sexta-feira (13) no Quadradão Cultural da QN 7F, no Riacho Fundo II. O evento, gratuito, é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e a administração regional.

“O projeto visa aproximar mais a cultura das regiões administrativas, mas de um jeito diferente, encurtando o espaço entre as ações e atividades do órgão para a comunidade, mostrando que cultura não é apenas dançar, cantar, mas também tem a parte administrativa, de gestão” Fabiano Castro, coordenador do projeto Culturas nas Cidades

As inscrições podem ser feitas até as 18h desta quinta-feira (12) no site do projeto ou pessoalmente no local. Foi o que fez a auxiliar de enfermagem Luciana Queiroz de Oliveira, 43 anos. “Fiquei interessada, porque nunca fiz um estudo preciso voltado à cultura e assuntos sobre o tema”, comenta ela. “A oportunidade é essa, quero participar por puro aprendizado”, explica.

As turmas serão divididas em dois turnos, com média de 40 pessoas, uma das 14h às 18h e outra das 18h às 23h, com carga horária de 20 horas divididas em 4 horas diárias. As aulas ocorrerão nesta sexta (13) e de segunda (16) a quinta-feira (19), com apresentação de artistas locais no fim de semana. Ao todo, serão realizados cursos, palestras e oficinas sobre gestão e produção cultural oferecidos por quem entende do assunto, como produtores culturais e servidores da Secec.

Evento inicia nesta sexta-feira (13), no Quadradão Cultural da QN 7F, no Riacho Fundo II | Fotos: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

O perfil dos participantes é de gestores de cultura da sociedade civil ou gerentes de equipamentos culturais, além do público que tem afinidade com o tema, mas nenhum acesso às políticas de cultura.

“O Cultura nas Cidades foi criado com a perspectiva de atender qualquer cidadão que tenha a cultura na sua essência”, destaca a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC), Solisângela Montes, mais conhecida como Sol. “Todo cidadão tem sua identidade, sua diversidade. Os cursos e palestras são para quem tiver necessidade de consumir e aprender algo sobre cultura, que queira entrar nesse mercado”, emenda.

2/6 Data em que a próxima região administrativa, Brazlândia, irá receber o Cultura nas Cidades

O coordenador da iniciativa, Fabiano Castro, explica que, dos cinco dias de evento, quatro terão a participação dos próprios servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“O projeto visa aproximar mais a cultura das regiões administrativas, mas de um jeito diferente, encurtando o espaço entre as ações e atividades do órgão para a comunidade, mostrando que cultura não é apenas dançar, cantar, mas também tem a parte administrativa, de gestão”, esclarece.

Ação itinerante



Bem didático e esclarecedor, o evento já vem acontecendo em algumas regiões administrativas do DF. Até o momento, quase mil pessoas em cidades como Ceilândia, Estrutural, Varjão e agora Riacho Fundo II foram beneficiadas pela ação. A próxima a receber o Cultura nas Cidades será Brazlândia, no próximo dia 2 de junho.

Segundo o administrador regional do Riacho Fundo II, Rafael Mazzaro, a ação faz parte das comemorações do aniversário da cidade, celebrado no último dia 6. “A administração regional está sempre de portas abertas e fomentando a qualificação para todos os perfis profissionais”, enfatiza. “A ideia é melhorar a qualidade de vida e renda das famílias por meio de oportunidades como essa dos cursos de qualificação profissional. Vamos continuar trabalhando com parcerias como essas, para levar mais formações para nossa comunidade, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho”, afirma.