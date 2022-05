Planaltina e Jardim Botânico terão endereços sem energia nesta sexta (13)

Áreas rurais de Planaltina receberão serviço de poda de árvores, nesta sexta-feira (13), a partir das 8h30. Por questão de segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia nesses locais até as 16h. Entre os endereços afetados estão o Condomínio Paraíso (Área Especial 99, Lote 41), a DF-130 (Módulo 15, Lote 8, Chácara 20), as fazendas Santarém e Santo Antônio e as chácaras São Cristovão e Belo Horizonte.

Ainda em Planaltina, também ficarão sem energia a BR- 251, Km 56, Fazenda Primavera; chácaras Bela Vista, Boa Esperança, Recanto do Passaginha, Núcleo Rural Quebrada Neres, São Sebastião, Recanto Feliz, Floresta e Dois Irmãos; sítios Cristo Rei e Souza; fazendas Santa Luzia e Taboquinha; chácaras Gaúcho, De Deus, Buerarema, Estrela, Leão de Judá, Vitória, Bela, Cantinho, Goiabeira, Oliveira, São Bartolomeu, Recanto do Buriti, Bom Jesus, Beto, Bom Prazer e Flor do Sol; Fazenda Malícia, Sítio Universal, Recanto do Morcego, chácaras das Grotas, Porto Alegre e São José; Fazenda Capim Jasmim, BR-251, Km 25, chácaras Coqueirinho, Santa Rosa, São Mateus, Santa Izabel, Amor Eterno, São Raimundo, São Rafael, Umbaúba, Progresso, Santa Verônica, Fazenda Encanto das Pedras e Santa Luzia dos Milagres.

No Jardim Botânico também vai faltar energia, das 8h30 às 16h30, para substituição de postes. A operação afetará os condomínios Jardim Botânico I (Quadra 1, Rua 1, Lote 273) e Jardim Botânico V (conjuntos B, G e H).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.