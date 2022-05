Goiás lança recadastramento digital para prova de vida

O governo de Goiás lançou, nesta quinta-feira (12), o recadastramento digital para prova de vida de aposentados e inativos do Estado no aplicativo Expresso.

Goiás é o segundo estado brasileiro a oferecer o serviço por meio digital; Bahia foi o primeiro. Segundo o governo do estado, o novo formato da prova de vida obrigatória - Lei Complementar nº 161/2020 e a Lei nº 20.946/2020 - beneficiará mais de 55 mil aposentados civis e inativos militares. Dentre eles, aproximadamente dois mil segurados residem fora do estado ou do país.

A nova modalidade de regularização cadastral foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia por intermédio da plataforma Gov.br , onde será realizada a biometria facial de acordo com o banco de dados do Superior Tribunal Eleitoral (TSE).“No Gov.br, pretendemos continuar trabalhando de forma coordenada com estados e municípios para simplificar, facilitar e agilizar cada vez mais a vida do cidadão, ajudando a ampliar a oferta de serviços públicos digitais, como a prova de vida para aposentados e pensionistas”, ressaltou o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, esse é mais um benefício oferecido aos segurados da previdência estadual, que não precisam sair de suas residências para manter o cadastro em dia.

Segundo a Previdência estadual, desde o distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus, a instituição passou a oferecer a opção da prova de vida por meio de videoconferência, modalidade que permaneceu para aqueles com comorbidades comprovadas e aos que residem fora de Goiás.

“O recadastramento digital é mais um avanço do Regime Próprio de Previdência Social-GO, que buscou parcerias com outras pastas do Poder Executivo do Estado e do Governo Federal para facilitar a vida dos nossos usuários. A plataforma Gov.br já está consolidada e isso nos traz a segurança na atualização do cadastro dos segurados do serviço público estadual”, comemorou Gilvan Cândido, presidente da Goiás Previdência.