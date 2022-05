Após autorização da Receita Federal, Porto de São Francisco abre novo gate

Para agilizar a entrada e saída de caminhões na área portuária, o Porto de São Francisco do Sul abrirá um novo gate nesta sexta-feira, 13. A abertura foi autorizada pela Receita Federal esta semana. No local foram construídas três modernas balanças. No entanto, neste primeiro momento, apenas uma será utilizada de forma experimental.

A previsão é que nas próximas semanas todos os equipamentos estejam autorizados a funcionar, permitindo ampliar o número de balanças, das atuais duas para cinco.

“A obra, com investimento de R$ 4 milhões, é aguardada há anos pela comunidade portuária, pois possibilitará superar um gargalo histórico na movimentação dos caminhões no Porto, otimizando significativamente a carga e descarga de mercadorias”, comemorou o presidente do Porto, Cleverton Vieira.

Hoje, com duas balanças, o Porto tem um fluxo médio de 500 caminhões por dia, equivalente a 1 mil movimentos (contando entrada e saída do veículo).

Com cinco balanças será possível atender até 1,5 mil caminhões por dia, chegando a 3 mil movimentos.

Reconhecimento da Receita

“Considerando o empenho da administradora do Porto Organizado de São Francisco do Sul em atender, rigorosamente, todas as prescrições legais vigentes para a manutenção do alfandegamento concedido ao porto, particularmente, àquelas inerentes à segurança e ao controle aduaneiro praticados no local, opinamos pela outorga de autorização para abertura e utilização provisória do denominado Gate 3”, ressalta o parecer da Receita Federal.

Inicialmente, até que ocorra o alfandegamento definitivo de todos as balanças, no novo gate será permitido somente o acesso de caminhões vazios e veículos de serviço

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Equipamentos modernos

O novo gate conta com tecnologia de ponta para a fiscalização da entrada e saída de veículos.

Entre elas, o reconhecimento biométrico dos motoristas, por meio da palma da mão, o que evitará que estes tenham que descer dos caminhões.

Ao mesmo tempo, modernas câmeras farão a leitura e identificação das placas dos veículos, agilizando a movimentação de cargas.

Todas estas inovações começarão a funcionar quando a Receita Federal conceder a autorização definitiva para a utilização dos tres novos gates, o que deve ocorrer entre o final de maio e início de junho.

Dados gerais do Porto de São Francisco