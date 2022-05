Trabalho pela segurança pública do DF é reconhecido com entrega de medalhas

“O resultado que temos colhido a partir da integração dos profissionais das forças de segurança é demonstrado nos índices aqui no DF” Governador Ibaneis Rocha

Centenas de profissionais civis e militares foram homenageados nesta quinta-feira (12) pelos serviços prestados na segurança pública. Com a presença do governador Ibaneis Rocha, eles foram agraciados com as medalhas Mérito Segurança Pública do Distrito Federal e Integração Segurança Pública do Distrito Federal.

Em 2021, o DF teve o menor índice de homicídios dos últimos 45 anos, desde 1977. Foi o ano menos violento dentro da série histórica do DF, superando os recordes de 2019 e 2020, quando foram registradas as menores taxas de homicídio dos últimos 39 e 41 anos, respectivamente. As medalhas reconhecem esses números e os profissionais que colaboram para tais índices.

“A importância da medalha se dá pelos agraciados”, declarou o governador. “Todos eles engrandecem nosso Distrito Federal. O resultado que temos colhido a partir da integração dos profissionais das forças de segurança é demonstrado nos índices aqui no DF.”

Homenagens foram prestadas para destacar a atuação dos profissionais da área de segurança | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

A Medalha Mérito é destinada aos profissionais que trabalham com segurança pública, e a Medalha Integração é para aqueles que em algum momento contribuíram para a integração das forças de segurança, sendo um profissional da área ou não. Ao todo, 281 pessoas receberam a medalha Mérito e 126, a medalha Integração.

Criminalidade reduzida

Durante o evento, o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, homenageou com a medalha Mérito o governador Ibaneis Rocha, o vice-governador Paco Britto, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alan Alexandre Araújo, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fábio Augusto, e o diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, entre outros.

“Fechamos o mês de abril deste ano e o quadrimestre com o menor índice de homicídios e crimes violentos letais intencionais dos últimos 23 anos, o que significa dizer que nossa política de segurança pública vem dando resultado”, reforçou o titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Programas e operações como com DF Mais Seguro, Quinto Mandamento e Área de Segurança Prioritária também foram citados, assim como a redução de 50% dos casos de feminicídio no primeiro quadrimestre de 2022. O aumento do número de câmeras de segurança espalhadas pelo DF – de 429, em 2019, para 1042 até março deste ano – também foi destacado.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, coronel Alan Alexandre Araújo, a honraria tem um significado especial. “Toda vez que um militar é condecorado, é como se ele recebesse um prêmio”, disse. “Ele pode ostentar aquela condecoração com orgulho devido à situação em que foi enquadrado”.

Trabalho conjunto

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Benito Tiezzi, ressaltou: “A atuação das polícias Civil e Militar tem obtido um resultado fantástico, inclusive em crimes muito complexos, como roubo ao patrimônio. O roubo incomoda demais a população. E a redução disso traz a sensação de segurança, que é importante para o bem viver”.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fábio Augusto, lembrou a importância do trabalho da PMDF, em conjunto com as outras forças de segurança. “Para a nossa corporação, que está todos os dias nas ruas procurando reduzir os índices de criminalidade, é muito importante esse reconhecimento”, disse. “Com esse trabalho integrado, conseguimos obter os menores índices de crimes violentos dos últimos 45 anos”.