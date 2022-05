Epagri lança publicação de educação financeira para pescadores artesanais

A Epagri está lançando o Boletim Didático “Educação financeira para pesca artesanal”. O material busca dar mais independência para esta população, com ênfase em controle de produção, custos da pescaria, mão de obra e depreciação dos equipamentos. O Boletim está disponível para download aqui.

mulheres que em grande maioria exercem a administração dos recursos financeiros da atividade", descreve Naiara Sampaio Silva, extensionista rural da Epagri em Itajaí e autora da obra.

O Boletim traz histórias e diálogos, relatando a realidade vivenciada por uma família de pescadores em relação aos principais conceitos financeiros e problemáticas do dia a dia. Possui ainda exercícios para serem resolvidos com os pescadores, podendo-se utilizar dados da própria família, além de auxiliar na apropriação de definições e conceitos financeiros.

Unidades

O conteúdo está organizado em três unidades que vão ajudar os pescadores e pescadoras a reconhecer e listar todos os equipamentos utilizados na pescaria, ter uma noção de durabilidade e valor atual dos equipamentos, entender o que é e calcular a depreciação dos equipamentos. Também são repassadas informações sobre registros da produção e receita bruta, com objetivo de fazer com que o usuário adquira o hábito de anotar em planilhas a produção semanal por espécie e o preço de venda, compreenda e calcule a receita bruta obtida.

Na unidade três o leitor vai aprender conceitos de custos, margem bruta e receita líquida. Aqui ele deve compreender a importância dos custos fixos, variáveis e saber diferenciá-los, calcular a receita líquida, conseguir diferenciar receitas líquida e bruta e entender o que é margem bruta e a importância dela para a pescaria.

“Ser dono dos meios de produção, administrador do seu próprio negócio e utilizar mão de obra própria exige organização e domínio de muitos conhecimentos para conseguir manter o empreendimento lucrativo”, descreve a extensionista da Epagri, sobre sua motivação para produção do Boletim Didático. “A organização econômica da atividade pesqueira é essencial para a manutenção do trabalho de diversas famílias da região litorânea, estejam elas diretamente ou indiretamente envolvidas com atividade da captura do pescado”, finaliza.

