SP destina R$ 26 milhões para obras no Viaduto da Independência, em São Caetano do Sul

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia assinou nesta quinta-feira (11) a formalização de convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e a Prefeitura de São Caetano do Sul para obras de revitalização do Viaduto da Independência, que faz ligação do centro do município com a Avenida do Estado, na capital. O investimento será de R$ 26 milhões.

“Assinamos hoje, de maneira definitiva, um importante convênio do Governo do Estado de São Paulo com a cidade de São Caetano do Sul, para que juntos realizemos essa obra que, além de estruturante, dará mais segurança para quem transpõe os trilhos da CPTM”, afirmou Rodrigo.

O Viaduto Independência foi construído na década de 1970 e, com o desenvolvimento da região, firmou-se como uma das principais vias de acesso ao município. O local registra a circulação de 15 mil veículos por dia, em média.

Além da revitalização do viaduto, as obras também contemplam pavimentação asfáltica, rede de drenagem, iluminação em LED e sinalização viária.

A Prefeitura agora deve abrir o processo licitatório para, na sequência, iniciar as obras. A Secretaria de Desenvolvimento Regional disponibilizará os recursos conforme o andamento das obras.