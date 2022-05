Oportunidades de estágio para estudantes de nível médio e superior 

Para estágio de nível superior com carga de seis horas diárias de trabalho, a bolsa é de R$ 600

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) abre, nesta quinta-feira (12), as inscrições para formação de cadastro reserva de estagiários. O processo seletivo será realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), com a duração dos estágios prevista por até dois anos. Pessoas interessadas têm até as 12h do dia 27 para se inscrever.

Estágios têm duração prevista de até dois anos | Foto: Cristiano Carvalho/Caesb

As vagas de ensino médio e de nível técnico são direcionadas aos estudantes da rede pública. Alunos de nível superior matriculados na rede pública ou na rede privada poderão se candidatar a partir do segundo semestre ou, no caso de cursos com dois anos de duração, já neste primeiro semestre.

A bolsa auxílio varia de acordo com o nível de escolaridade. Para o nível médio, são R$ 440, com carga de quatro horas diárias de trabalho. Já os estagiários de nível técnico receberão R$ 500, com a mesma carga horária, enquanto para os estudantes de nível superior a bolsa é de R$ 600 – para quatro horas diárias de trabalho – e de R$ 900 para seis horas. O auxílio-transporte, para todos os casos, é de R$ 220.

Quem pode se inscrever

Há oportunidades para estudantes dos cursos superiores de administração, administração de empresas, administração pública, gestão de políticas públicas e tecnologia em gestão pública, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biologia e ciências biológicas, biblioteconomia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas e economia, comunicação – publicidade e propaganda e comunicação social –, jornalismo, direito, engenharia ambiental, engenharia ambiental e sanitária e gestão ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de energia, engenharia elétrica e engenharia eletrônica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, pedagogia, química e química tecnológica.

Também serão oferecidas vagas para estudantes de cursos de nível médio e técnico na modalidade Ensino a Distância (EaD) em tecnologia em administração, EAD em técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); ensino médio e ensino médio – Educação de Jovens e Adultos (EJA), técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em serviços públicos.

Confira, abaixo, o cronograma do processo seletivo.

? De 12 a 27 deste mês: período de inscrições e de prova online;

? Dia 30: publicação do espelho de prova / gabarito provisório;

? Dia 31: prazo de recurso ao gabarito provisório;

? 20/6: publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e resposta aos recursos;

? 21/6: recurso da lista de classificação provisória;

? 28/6: publicação da lista de classificação final.

Faça aqui sua inscrição .

*Com informações da Caesb