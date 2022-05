Feira de Brazlândia recebe pintura e reforma de piso e banheiros

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 912 mil em melhorias na Feira Central de Brazlândia, pensando no bem-estar dos feirantes e frequentadores. Atualmente, mais de 100 pessoas trabalham em 176 bancas, abertas de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.

A Feira Central de Brazlândia foi inaugurada em maio de 1988 e reúne variados comércios. Há lojas de roupas, calçados, restaurantes, bancas de queijos, frutas e verduras | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A manutenção começou na última semana de abril e deve terminar em agosto deste ano. Os feirantes e visitantes vão encontrar um espaço mais acessível e organizado. Todos os pisos serão trocados por granitina e as estruturas internas e externas serão pintadas de forma padronizada. Haverá também a reforma completa dos dois banheiros, com a troca do revestimento, hidráulica, pintura e iluminação, a manutenção dos alambrados e a limpeza de calhas e telhas.

“Estamos trabalhando para melhorar os espaços públicos da cidade para os comerciantes e clientes. A reforma da feira é um pedido dos feirantes para tornar o espaço moderno e confortável, dispor de adequações para melhorar a acessibilidade, além de tornar o local mais atrativo”, comenta o administrador de Brazlândia, Marcelo Gonçalves.

Para a presidente da feira, Adriana Magalhães, a manutenção do espaço é essencial para o trabalho dos feirantes. “Um espaço bem conservado, limpo e organizado faz muita diferença na experiência do cliente e nas vendas dos lojistas”, diz. Referência na cidade, a Feira Central de Brazlândia foi inaugurada em maio de 1988 e reúne variados comércios. Há lojas de roupas, calçados, restaurantes, bancas de queijos, frutas e verduras.

Recém-chegado à unidade, Kelson de Souza, de 28 anos, está animado com o resultado da ação do GDF. Ele é proprietário de uma gráfica de impressão e conhece o espaço há mais de dez anos. “Meu avô tinha um açougue aqui e eu vinha sempre, com minha família. As condições eram bem precárias, principalmente os banheiros, que sempre estavam quebrados, e, às vezes, até sem as torneiras. Agora vai ficar tudo bem bacana”, afirma Kelson.

Recém-chegado à unidade, Kelson de Souza, de 28 anos, está animado com o resultado da ação do GDF | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Mais investimentos

Além da unidade de Brazlândia, outras feiras pelo Distrito Federal estão recebendo melhorias e investimentos. A recuperação dos equipamentos deve mobilizar, ao todo, cerca de R$ 30 milhões, para execução da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). De forma geral, haverá a renovação do piso e da pintura, reparo nos banheiros, com a troca de louças, metais e revestimento, reparo na parte elétrica e nas áreas externas.

“O objetivo principal é melhorar as condições de trabalho dos feirantes para atrair os clientes. Todas as feiras em que atuamos, conversamos com o pessoal da administração e com representantes da feira, que nos apontam os principais problemas. Com base nisso, a gente orça a obra e enquadra as demandas dentro do escopo”, explica o assessor técnico da presidência da Novacap, Paulo César Bastos.

Estão a todo vapor as reformas nas unidades de QN 202, em Samambaia, Guariroba, Sobradinho 2 e Gama, com entrega prevista para o dia 26 deste mês. Já as feiras de São Sebastião, das quadras QNJ/QNL em Taguatinga Norte, a Feira Central de Ceilândia e a da QN 210, em Samambaia, serão entregues a partir do final de setembro.