GDF aumenta auxílio-alimentação de servidores para R$ 640

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, nesta quarta-feira (11), o Decreto n. 43.309 que atualiza o valor do auxílio-alimentação de todos servidores públicos do Poder Executivo, regidos pela Lei Complementar nº 840/2011. O auxílio passará dos atuais R$ 394,50 para R$ 640,00, a contar de 1º de junho de 2022. Ao todo, 101.476 servidores serão beneficiados com a medida.

A atualização, de 62,23%, levou em consideração a inflação de 1º de maio de 2014, data do último reajuste, até 30 de abril de 2022, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

Os servidores começam a receber o novo valor do auxílio-alimentação no pagamento de junho. Desde 2014 o benefício não sofria correções.

O aumento no valor do auxílio-alimentação foi proposto pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, a fim de corrigir as perdas inflacionárias do período. A pasta calcula um impacto de R$ 164 milhões com a medida em 2022. Já para os próximos anos, o gasto será de R$ 282,8 milhões.

*Com informações da Secretaria de Economia