GDF Presente recupera 2,7 km de estrada rural em Ceilândia

O Governo do Distrito Federal (GDF) recuperou 2,7 quilômetros de estrada no Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia. O trecho que vai da rotatória da DF-190 até a BR-070, sentido Santo Antônio do Descoberto (GO), tinha erosões e buracos. Com a manutenção concluída, os moradores ganharam mais segurança e conforto.

O nivelamento da via eliminou as chamadas ‘costelas de vaca’, que causavam trepidação nos carros que passavam pela estrada | Foto: Divulgação/ GDF Presente

A ação foi realizada na sexta-feira (6) por meio do GDF Presente, que viabiliza reparos estruturais nas cidades. O coordenador do Polo Rural do programa, Manoel Castro, explica que a população reclamava da dificuldade em dirigir na estrada. “A via estava muito ruim. Os ônibus escolares e os produtores rurais tinham que desviar dos buracos, correndo o risco de causar acidentes. Também tinha muita poeira”, alega.

Segundo o gerente regional de condomínios da Administração Regional de Ceilândia, Sebastião Bezerra, foram feitos reparos no sistema de drenagem, com a criação de canaletas para o escoamento da água pluvial, além de nivelamento e decapagem do solo. “Tiramos os buracos e as ‘costelas de vaca’, que são umas ondulações que fazem os carros trepidarem na via”, pontua Bezerra. Confira outras ações do GDF Presente:

Parceria

O trabalho no Núcleo Rural Boa Esperança contou com máquina motoniveladora e um caminhão-pipa, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Para o pastor evangélico Augusto Antônio, 54 anos, a recuperação da via veio em boa hora. “Os buracos estragavam muito os carros, não tinha um que sobrevivesse. Eu mesmo tive que consertar a suspensão do meu duas vezes. Agora, a estrada ficou excelente, muito melhor para dirigir”, diz.