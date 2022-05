Câmara Municipal de Belo Horizonte faz homenagem no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu na manhã desta quarta-feira (11) o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A honraria, concedida pela câmara municipal da cidade, foi entregue pelo ex-vereador Joel Moreira, com a presença do diretor jurídico do Senado Federal, Luís Cláudio Chaves, em reunião no Palácio do Buriti.

O título de Cidadania Honorária é concedido exclusivamente a pessoas que não tenham nascido no município prestador da homenagem e que tenham devida importância ou serviços prestados à cidade. Assim, por meio dessa condecoração, o agraciado passa a ser considerado um conterrâneo – no caso, dos belo-horizontinos.

“Me sinto honrado em receber o título de uma cidade como Belo Horizonte, pela qual tenho tanto apreço e carinho, sentimento que se estende a todos os mineiros que representam tão bem o estado vivendo em nossa cidade”, declarou o governador.

Minas Gerais é o ente federativo com o maior número de representantes no Distrito Federal – são 15,5% de pessoas que nasceram fora e vieram morar na capital federal, de acordo com a Pesquisa Distrital de Amostragem por Domicílio (Pdad).

Atual diretor jurídico do Senado, Luís Cláudio Chaves foi colega do governador Ibaneis Rocha na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal (OAB-DF), quando ele presidiu a entidade.

“Isso demonstra a admiração da sociedade belo-horizontina por um homem com tanta força de trabalho na defesa das bandeiras da democracia e na luta pelo povo do Distrito Federal”, disse.

Na época da indicação, o nome de Ibaneis Rocha foi apresentado pelo então vereador Joel Machado e aclamado por unanimidade pelos representantes do Legislativo da capital de Minas Gerais. “Viemos trazer aqui o abraço dos mineiros, com a entrega simbólica de uma honraria que o considera agora um filho daquela terra”, concluiu o ex-parlamentar.