Operação DF Livre de Carcaças estará em Ceilândia nesta quarta (11)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) vai realizar a Operação DF Livre de Carcaças em Ceilândia, nesta quarta-feira (11), a partir das 9h30. Desta vez, os órgãos envolvidos se reunirão em frente à Administração Regional de Ceilândia.

Iniciada em fevereiro de 2020, sob coordenação da SSP-DF, a ação itinerante já retirou 878 carcaças abandonadas em áreas públicas de 23 regiões administrativas do DF. Além de contribuir com a sensação de segurança da população, a operação visa eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de dengue, zika e chikungunya.

A DF Livre de Carcaças é realizada em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

*Com informações da SSP-DF