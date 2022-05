GDF lança diretrizes para dimensionar força de trabalho no governo

O Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleceu, nesta terça-feira (10), as diretrizes do dimensionamento da força de trabalho local, incluindo servidores da administração direta, autárquica e fundacional. O Decreto nº 43.291, publicado hoje noDiário Oficial do DF, estabelece que o dimensionamento integra a gestão de pessoas do governo e mensura esse volume mediante o uso de metodologia de análise de processos de trabalho.

O objetivo é alocar adequadamente os trabalhadores do governo, “visando a eficiência, eficácia, efetividade e a economicidade dos serviços públicos”. O decreto destaca, ainda, que a ação “tem como propósito avaliar e propor o equilíbrio no quantitativo de servidores para desempenhar determinadas tarefas ou entregas, de acordo com a necessidade e a realidade organizacional”.

Dúvidas e informações sobre o dimensionamento da força de trabalho no GDF podem ser esclarecidas pelo telefone (61) 3313-8428

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria de Economia, promoverá eventos para os setores de gestão de pessoas ressaltando a importância do dimensionamento. Além disso, a equipe fará visitas técnicas aos órgãos e às entidades públicas para conhecer e avaliar as necessidades pontuais.

Também ficará sob responsabilidade da Sugep a elaboração do manual técnico de operacionalização do dimensionamento da força de trabalho e consultoria para elaboração do relatório técnico de dimensionamento da força de trabalho, cuja execução ficará a cargo de cada órgão governamental.

Encontro entre gestores

Em abril, a Sugep realizou o 1º Encontro de Gestão Estratégica com Pessoas, reunindo mais de 200 setoriais de gestão de pessoas dos órgãos e administrações regionais do governo. Na ocasião, os gestores começaram a traçar a metodologia para o dimensionamento das respectivas pastas.

*Com informações da Secretaria de Economia