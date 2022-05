Auriculoterapia é oficialmente adotada como prática integrativa de saúde

A auriculoterapia, também chamada de terapia auricular, foi instituída como mais uma área de Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde (PDPIS). Com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta terça-feira (10) da Portaria nº 351, de 6 de maio de 2022 , a expectativa é que amplie o acesso, com mais profissionais habilitados para fazer tratamento.

Apesar de não oficialmente, a Secretaria de Saúde já adota a terapia. Em março, foram capacitados 295 profissionais para aplicar a técnica em outras pessoas

O gerente de Práticas Integrativas em Saúde do DF, Cristian da Cruz Silva, disse que qualquer profissional da saúde pode aplicar a auriculoterapia, desde que tenha a capacitação. “A partir dessa formalização, vamos poder comprar os insumos para ter na rede.”

A técnica usa pinças, sementes de mostarda, esparadrapo e placas especializadas para estimular a mecânica de pontos específicos do pavilhão auricular, aliviando dores e/ou tratando problemas físicos e psíquicos.

O princípio da auriculoterapia é desobstruir os canais e colaterais, restaurando o equilíbrio da energia vital do indivíduo, restabelecendo a saúde

Terapia adotada

Apesar de não ser oficialmente uma das Práticas Integrativas em Saúde, a secretaria já adota a terapia. Em março, foram capacitados 295 profissionais para aplicar a técnica em outras pessoas. Esse treinamento contou com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, Ministério da Saúde e Fiocruz. A ideia é que os profissionais sejam habilitados para aplicar nas instituições em que trabalham.

Entre os formados, a enfermeira do Hospital Regional de Taguatinga Cláudia Denise da Silva levou para a unidade a técnica. “Identificamos a incidência de servidores com ansiedade, estresse, insônia, uso recorrente de medicamentos, entre outros agravos”, diz. Diante desse cenário, ela decidiu oferecer a profissionais o acolhimento pela auriculoterapia.

A auriculoterapia é uma especialidade da acupuntura e parte essencial da medicina tradicional chinesa | Foto: Sandro Araújo/SES-DF

A técnica de enfermagem do HRT Selma Cristina Maruno conta que tem dificuldades para dormir e, há 10 anos, faz tratamento para a depressão.

“Mesmo com uso de medicação, dormia por volta das 22h ou 0h e acordava no período da noite, por volta de 1h ou 2h e sentia sono próximo às 5h, que é o horário em que levanto para trabalhar”, relata. A situação começou a mudar quando adotou a auriculoterapia. “Senti melhora no sono e no humor. Agora estou dormindo a noite inteira e acordo disposta.”

Especialidade

A auriculoterapia é uma especialidade da acupuntura e parte essencial da medicina tradicional chinesa. É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma terapia de microssistema. São mapeados mais de 200 pontos auriculares, os quais são utilizados para diagnóstico e tratamento de patologias que atuam no âmbito físico, mental emocional para enfermidade agudas e crônicas.

O princípio dessa terapia é desobstruir os canais e colaterais, restaurando o equilíbrio da energia vital do indivíduo, restabelecendo a saúde. O terapeuta define os pontos, o método e a quantidade de sessões de acordo com a avaliação, diagnóstico e a necessidade do indivíduo.

Além da auriculoterapia, a Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde inclui acupuntura, arteterapia, automassagem, fitoterapia, hatha yoga, homeopatia, meditação, musicoterapia, reiki, shantala, tai chi chuan e terapia comunitária integrativa, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF