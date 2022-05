Mutirão recupera asfalto e calçadas no P Norte, em Ceilândia

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciou nesta terça-feira (10) um mutirão em Ceilândia, com a execução de serviços como tapa buracos, pavimentação, instalação de meios-fios, drenagem, limpeza de bocas de lobo, poda de árvores, roçagem de gramados e manutenção de áreas verdes.

Até o fim de semana, todos as quadras de Ceilândia receberão os serviços, seguindo programação definida em parceria com a administração | Foto: Kiko Paz/Agência Brasília

A ação faz parte de um plano de renovação das regiões administrativas do Distrito Federal, com objetivo de melhorar a infraestrutura das cidades e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores da região.

Em Ceilândia, a companhia ainda vai recuperar calçadas, bancos e mesas de concreto das pracinhas, trocar e repor as areias dos parquinhos, reformar os brinquedos, consertar os alambrados e fazer a pintura e manutenção das quadras poliesportivas, academia ao ar livre e campo sintético.

“Iniciamos hoje na QNP 15, no Setor P Norte. A quadra toda receberá manutenção e, em seguida, o mutirão irá para a QNP 13”, explicou o presidente da Novacap, Fernando Leite. A ação atende solicitação do governador Ibaneis Rocha que, ao visitar a cidade, identificou a necessidade de intervenções imediatas na infraestrutura da quadra.

No local, estão sendo utilizadas cerca de 10 toneladas de massa asfáltica para tapar buracos nas vias dos conjuntos C, O, V e T. Até o fim de semana, todos os conjuntos receberão o serviço. A programação foi definida em parceria com a administração regional, com base nas demandas registradas pela população, por meio da Ouvidoria.

*Com informações da Novacap