Centro de Manipulação de Quimioterápicos completa um ano

Seis farmacêuticos oncológicos e seis técnicos de farmácia operam o Centro de Manipulação de Quimioterápicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), que completa nesta terça (10) um ano desde que passou a operar no hospital. A central conta com duas capelas de manipulação farmacêutica e atende entre 3.500 e 4.000 bolsas por mês, funcionando todos os dias, inclusive aos fins de semana, das 9h às 19h.

Juliana Ribeiro dos Santos, farmacêutica oncologista do centro, explica que as capelas contam com controle de temperatura, umidade e pressão para que as manipulações sejam feitas de forma assertiva. “Tomamos todas as precauções para que o medicamento manipulado seja entregue com qualidade e segurança para o paciente” explicou.

Marilize Espindola, chefe do núcleo de insumos farmacêuticos do HBDF, comemorou ainda o fato de o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) ter adquirido, para a farmácia das suas unidades, um quimioterápico importado inédito, a bleomicina, antineoplásico utilizado para o tratamento de Linfoma de Hodgkin e câncer de testículo.