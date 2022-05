GDF restaura malha viária no Recanto das Emas

De um lado a outro, as quadras do Recanto das Emas estão passando por um processo de restauração da malha viária. O trabalho feito pela administração regional começou logo que as chuvas deram trégua e, desde meados de março, uma empresa terceirizada da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) trabalha na cidade com a missão de deixar as pistas em perfeitas condições para os moradores.

Em alguns locais, foi feito o recapeamento total, como na Quadra 302, Conjunto 4. No local, foram recuperados cerca de 200 metros, incluindo a extensão e a largura da via. Só no endereço, foram aplicadas mais de 38 toneladas de massa asfáltica.

Em alguns locais do Recanto das Emas, foi feita a recuperação total do asfalto | Foto: Cristiane Rocha Pitta/Segov

A assistente social Nilma Pereira é moradora da cidade desde 1992 e fundadora da Associação de Moradores do Recanto das Emas (Aremas). Residente da quadra 302, ela conta que a rede de drenagem da rua foi trocada e faltava o recapeamento. “Havia panelas d’água e representava um perigo até em relação à dengue. Pedimos à administração e estamos sendo atendidos. Agradeço pelo trabalho que está sendo feito”, disse.

Nas quadras 110/111, também foi necessário fazer recapeamento asfáltico. O morador Roney Pereira da Silva Menezes conta que, bem em frente à garagem de sua casa, o asfalto estava bastante danificado. “Eu tinha medo de estragar o carro. O trabalho feito ficou muito bom”, elogiou.

O aposentado e prefeito da quadra, Miguel Leite da Silva, concorda que o serviço foi bem realizado. “Com as chuvas deste ano, o asfalto estava muito ruim. O trabalho foi completo, não fechou só uns buracos. Foi uma revisão que fechou todos os buracos da rua. Agora precisamos de uns três quebra-molas para diminuir a velocidade dos carros e dar mais segurança para os moradores”, disse Miguel, lembrando que ali há uma escola, o Centro de Ensino Médio 111.

As quadras 802 e 804 e o trecho do terminal, na Quadra 116, são outros endereços que também tiveram recapeamento asfáltico. Já nas quadras 605, 511 e 510, o preenchimento dos buracos resolveu os problemas das pistas. Nesses e em outros locais, desde 11 de março, a empresa que trabalha no Recanto das Emas já aplicou mais de mil toneladas de massa asfáltica no recapeamento e no fechamento de buracos.

Além disso, a equipe da administração regional segue paralelamente corrigindo as falhas do asfalto em outros pontos da cidade. De acordo o administrador regional, Wanderley Eres de Deus, o mapeamento dos locais a receberem as ações de melhoria asfáltica é feito a partir das vistorias feitas periodicamente pela equipe da administração e também pelos pedidos da população que chegam por meio da ouvidoria ou presencialmente. “O objetivo é atender toda a demanda da comunidade e, por isto, não temos previsão para finalizar o trabalho de renovação da malha viária”, diz o administrador regional.

*Com informações da Secretaria de Governo