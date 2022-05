Agências do trabalhador ofertam 374 vagas nesta quarta (11)

Está precisando de emprego? Há 374 vagas abertas nas 14 agências do trabalhador do Distrito Federal nesta quarta-feira (11). Os cargos são para trabalhar em diversas regiões administrativas, sendo a maioria em Ceilândia. Do total de vagas, cinco são exclusivas para pessoas com deficiência para atuação como auxiliar de limpeza, em Águas Claras, com salário de R$ 1.308,00, mais benefícios.

Entre as funções oferecidas, estão 36 vagas para operador de caixa, na Asa Sul, cuja função exige que o candidato tenha pelo menos iniciado o ensino médio. O salário é de R$ 1.355,00 e exige-se experiência na área.

Os interessados em disputar as vagas abertas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Para quem tem o ensino fundamental completo, há vagas para mecânico eletricista de automóveis, com salário de R$ 2.500,00; para padeiro, com vencimento de R$ 1.800,00; e garçom para atuar em Águas Claras, com salário de R$ 1.306,00.

Não é exigido algum grau de escolaridade para as funções de pedreiro, na Asa Norte; pizzaiolo, em Sobradinho, e salgadeiro, em Samambaia. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 1.870,00. Se o proponente tiver o ensino médio completo, poderá se candidatar para as vagas de vendedor pracista nas regiões de Santa Maria, Taguatinga e Ceilândia, cujos salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 1.400,00; repositor de mercadorias, em Vicente Pires, e lavador de veículos, na Asa Sul.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento por meio do e-mail [email protected] . Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.