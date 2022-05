Na Hora retoma opção de atendimento sem horário agendado

Os órgãos parceiros do Na Hora poderão retomar, a partir desta quarta-feira (11), o atendimento ao cidadão sem a necessidade de agendamento, conforme sua capacidade e disponibilidade de vagas. A proposta da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) é a adoção de um modelo híbrido (sem e com agendamento) para facilitar o acesso dos usuários aos serviços prestados.

Entre os serviços mais comuns do Na Hora estão a impressão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) e a emissão da primeira e da segunda via da Carteira de Identidade | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

“O Na Hora é o espaço que o cidadão busca para resolver os seus problemas. Nós estamos trabalhando, junto aos órgãos parceiros, para atender da melhor forma possível quem agendou o seu serviço, mas também quem foi procurar uma unidade sem dia e horário marcados”, explicou o secretário da Sejus, Jaime Santana. “A função do Na Hora é reunir em um único local a prestação de diversos serviços públicos federais e distritais, mas são os próprios órgãos que definem suas políticas de atendimento e disponibilização de vagas. Já estamos em diálogo com cada um deles para viabilizar a retomada das demandas espontâneas”, completou.

O Distrito Federal tem atualmente sete unidades fixas do Na Hora em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, localizadas em Brazlândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga

Embora tenha se intensificado durante a pandemia de covid-19, o agendamento já era determinado por alguns órgãos que operam nas unidades do Na Hora como uma estratégia para otimizar o tempo de espera do usuário. Essa prática permite o acesso do cidadão aos serviços presenciais em um ambiente sem filas e contribui para a redução do tempo médio de espera por atendimento, que passou de aproximadamente 19 minutos, em 2019, para cerca de quatro minutos, em 2021. “O agendamento é uma inovação tecnológica. Por isso, não vamos abrir mão desse modelo e continuaremos estimulando os cidadãos a marcarem seu atendimento”, destacou o secretário.

Criado em 2001, o Na Hora é um serviço ao cidadão que atua como um facilitador para os atendimentos relativos a diferentes órgãos públicos, desde federais a distritais. Atualmente, o Distrito Federal tem sete unidades fixas em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, localizadas em Brazlândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga.

O local funciona com serviços presenciais de órgãos como BRB, Procon-DF, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Caesb, Codhab, NeoEnergia, Ministério do Trabalho e Previdência, Detran-DF, Secretaria de Economia, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Administração Penitenciária, Defensoria Pública, Justiça Federal, Corpo de Bombeiros, Tribunal Regional Eleitoral e Correios.

Os agendamentos podem ser feitos internamente pelo site https://agenda.df.gov.br/ ou externamente nos próprios portais dos órgãos públicos. No site do Na Hora é possível conferir os formatos de agendamentos.

Entre os serviços mais comuns do Na Hora estão a impressão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) feito pelo Detran-DF; a emissão da primeira e da segunda via da Carteira de Identidade, serviço do Instituto de Identificação da Polícia Civil; o parcelamento de débitos e a alteração de titularidade relativos à NeoEnergia; e a emissão da segunda via do IPTU/TLP (inscrito ou não em dívida ativa) pela Secretaria de Economia. As informações são da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

Unidades fixas do Na Hora

Brazlândia– Área Especial 4, Setor 3

Serviços: BRB Mobilidade, Ministério do Trabalho e Previdência, Secretaria de Economia, NeoEnergia, Sedes-DF, Procon-DF, Polícia Civil e Caesb.

Ceilândia– QNM 11, AE Shopping Popular

Serviços: BRB, Caesb, Procon-DF, NeoEnergia, Correios, Justiça Federal, INSS, Polícia Civil, Detran-DF, BRB Mobilidade, Secretaria de Economia, Sedes-DF, Seape e Receita Federal.

Gama– Setor Central EQ 55/56

Serviços: Correios, NeoEnergia, Caesb, Defensoria Pública, Detran-DF, Justiça Federal, Polícia Civil, Sedes-DF, BRB, Secretaria de Economia, Procon-DF e Ministério do Trabalho e Previdência.

Riacho Fundo– Endereço temporário: Administração Regional – Área Central 03 Lote 06

Serviços: BRB Mobilidade, Caesb, Correios, Detran-DF, Polícia Federal, Seape, Secretaria de Economia, Polícia Civil, Procon-DF, Sedes-DF, NeoEnergia.

Rodoviária– Plataforma Inferior da Rodoviária de Brasília

Serviços: BRB, Codhab, Caesb, Procon-DF, NeoEnergia, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Economia, CBMDF Ouvidoria, Detran-DF, Tribunal Regional Eleitoral, Seape-DF, Polícia Civil e Sedes-DF.

Sobradinho– Quadra 6, Área Especial 8

Serviços: BRB, Procon-DF, NeoEnergia, Detran-DF, Ministério do Trabalho e Previdência, Secretaria de Economia, Defensoria Pública, Polícia Civil, Correios e Sedes-DF.

Taguatinga– QS 03 Lote 11, lojas 4 e 8

Serviços: BRB, Caesb, Procon-DF, NeoEnergia, Correios, Justiça Federal, Sedes-DF, CBMDF Ouvidoria, Ministério do Trabalho e Previdência, Detran-DF, BRB Mobilidade, Polícia Civil, Secretaria de Economia, Seape-DF, Defensoria Pública e Receita Federal.