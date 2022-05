FVS-RCP está com inscrições abertas para o programa de iniciação científica

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de maio

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está com inscrições abertas para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) edição 2022/2023. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de maio. Ao todo, são 14 vagas e o edital está disponível no site da fundação, em:www.fvs.am.gov.br/paicfvs.

O pesquisador interessado deverá submeter propostas individuais, em formato PDF, nos prazos fixados no edital, por meio do e-mail [email protected], com descrição do assunto “Edital PAIC/FVS-RCP/FAPEAM, edição 2022/2023”. Na FVS-RCP, os projetos devem ter relação com as áreas da Vigilância em Saúde.

O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP/FVS-RCP). No edital, o pesquisador tem acesso a detalhes sobre todos os objetivos do programa, estrutura da proposta do projeto, cronograma do edital, requisitos e compromissos do orientador, coorientador e candidato, além de detalhes da avaliação e da seleção e documentação necessária.

“O PAIC é uma forma de estudantes, interessados na área de Vigilância em Saúde, aprimorarem seus conhecimentos, aprenderem técnicas e métodos de pesquisa”, destaca o diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros.

Segundo o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da FVS-RCP, Timóteo Watanabe, os estudantes têm disponível no site do PAIC da fundação uma lista com os pesquisadores, com contato e área de atuação para verificação dos projetos. “É um dos primeiros passos para os estudantes que querem aprimorar a carreira na área acadêmica”, destaca Timóteo.

Iniciação científica

O Paic desenvolvido na FVS-RCP é resultado de parceria interinstitucional com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e visa apoiar, com bolsas institucionais, estudantes de graduação de instituições públicas e privadas do Amazonas, interessados no desenvolvimento de pesquisa científica em Vigilância em Saúde.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio NEP, desenvolve atividades de caráter científico, tecnológico e de interação com a sociedade, mediante o ensino e pesquisa aplicados às ações de Vigilância em Saúde.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.