Governo libera pagamento de R$ 176,2 milhões em bônus aos policiais de São Paulo

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governo de São Paulo liberou nesta terça-feira (10) o pagamento de R$ 176,2 milhões em Bonificação por Resultados (BR) a policiais civis, militares e técnico-científicos, além de servidores da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O pagamento será realizado no próximo dia 23.

“Todos conhecem a política de bonificação do Estado, que tem vínculo com os resultados da Segurança Pública. Ao longo do ano de 2021, tivemos uma série de resultados alcançados e agora, com a condição econômica de São Paulo, vamos realizar o pagamento deste bônus. Vamos dar continuidade à aquisição de novos equipamentos e de mais veículos para que a gente possa avançar no combate à criminalidade no nosso estado”, disse Rodrigo Garcia.

A medida, referente ao 1º e 2º bimestre de 2021 e publicada no Diário Oficial do Estado, beneficia os policiais e servidores que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral, a cada bimestre. O anúncio foi realizado durante evento em que o governador assinou o decreto que cria uma medalha alusiva aos 50 anos da Rota, destinada aos paulistas que atuaram direta ou indiretamente pela elevação do nome da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo.

Serão repassados, em relação aos dois primeiros meses do ano passado, cerca de R$ 54,5 milhões a 89,1 mil profissionais, sendo 113 servidores civis da Secretaria de Segurança Pública, 20 mil policiais civis, 65,6 mil policiais militares e 3,2 mil policiais técnico-científicos.

A Bonificação por Resultado referente ao segundo bimestre de 2021 soma R$ 121,7 milhões, que serão pagos a 95,4 mil colaboradores – 117 servidores civis da SSP, 21,3 mil policiais civis, 70,4 mil policiais militares e 3,5 mil policiais técnico-científicos.

Sem contar estes dois pagamentos, o Governo do Estado já distribuiu mais de R$ 1 bilhão em bônus para profissionais da área de segurança pública, na atual gestão.