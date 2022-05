Novo retorno vai desafogar trânsito na Epia, próximo ao Cruzeiro

Pequena no tamanho, mas grande no benefício. Assim pode ser encarada a obra de abertura de uma faixa de 280 metros, em um dos retornos da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), sentido Sobradinho, na altura do Hospital São Mateus, no Cruzeiro Velho.

A intervenção urbana vai dar mais mobilidade e segurança para os moradores que quiserem ir rumo ao Núcleo Bandeirante ou EPTG | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), cerca de 200 mil motoristas que passam pelo local diariamente serão beneficiados pelo serviço, que teve início em abril deste ano.

“Serão beneficiados não só os moradores, mas corporações como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que precisam dar a volta num retorno mais à frente ou fazer um desvio dentro do próprio Cruzeiro” Paulo Izidoro, engenheiro do 2º Distrito do DER-DF

Além de desafogar o trânsito no local, a intervenção urbana vai dar mais mobilidade e segurança para os moradores que quiserem ir rumo ao Núcleo Bandeirante ou EPTG, evitando um enorme desvio dentro da própria cidade ou fazer o retorno até o Viaduto Ayrton Senna.

“Não só os moradores, mas corporações como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que precisam dar a volta num retorno mais à frente ou fazer um desvio dentro do próprio Cruzeiro”, explica o engenheiro do 2º Distrito do DER-DF, Paulo Izidoro. “Com a conclusão dessa via exclusiva, todos vão sair do Cruzeiro e pegar a outra pista com segurança”, assegura.

Que o diga a cabeleireira Sônia Moura, 54 anos. “Olha, falo com experiência de quem passa por aqui quatro vezes por dia. Chega uma hora do dia que esse trecho fica impossível”, conta a profissional de beleza, há mais de 50 morando próximo ao local da intervenção urbana. “O alargamento da pista vai melhorar 100%, sobretudo na hora de pico, além de facilitar o acesso para quem quiser ir no sentido oposto”, diz.

O aposentado Ozimar Peixoto da Silva está na expectativa pelo impacto positivo da obra

De abril até a última sexta-feira (6), cerca de 14 profissionais do DER-DF trabalharam na obra, diariamente, para deixar tudo pronto nos próximos dias. A expectativa é de que esta semana, por exemplo, profissionais da empresa façam a pintura de sinalizações horizontais, que são aquelas faixas brancas riscadas no asfalto, para impedir que o trânsito fique embolado. Também esta semana está previsto o assentamento do lado esquerdo da pista.

Enquanto esperava a conclusão da lavagem do carro num lava-jato localizado próximo ao local da obra, o aposentado Ozimar Peixoto da Silva, 70 anos, comentou a importância da intervenção urbana. “A quantidade de carros aqui é enorme e fica bem difícil de fazer o retorno para pegar a pista no outro sentido na hora do rush”, conta. “Tem que funcionar, esperamos que dê certo”, torce.

Um dos entusiastas para a realização dessa demanda antiga dos moradores e comerciantes do Cruzeiro, inclusive com indicação de projeto encaminhado ao governador Ibaneis Rocha, o distrital Reginaldo Sardinha salienta o impacto da intervenção urbana no local. “Esse acesso foi fechado há anos e, quando o governador Ibaneis Rocha esteve na cidade, solicitamos que a passagem fosse restabelecida, o que vai promover melhorias no tráfego na região”, acredita.