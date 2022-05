Obra de R$ 33 milhões, viaduto do Itapoã beneficiará 30 mil motoristas

As obras do viaduto Itapoã/Paranoá entram, na próxima semana, na fase de fundação do solo e construção dos pilares que darão sustentação ao elevado. Sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a obra atingiu, no início de maio, o estágio de 15% de execução. A nova passagem substituirá o balão de entroncamento das rodovias DF-001 e DF-015, sentido Barragem do Paranoá.

“É uma construção moderna, que dará muito mais mobilidade ali onde hoje é o balão”, frisa o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

Com um investimento do governo da ordem de R$ 33 milhões, o novo viaduto beneficiará cerca de 30 mil motoristas das duas cidades e de regiões como Sobradinho, Planaltina e redondezas. “Fizemos a escavação das alças do viaduto nos últimos dias. E, agora, entramos numa fase importante, onde se faz a perfuração para colocar as estruturas de sustentação”, explica o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante.

A obra incluirá novas faixas de rolamento e acostamento, reforma do pavimento existente, sinalização horizontal e vertical, ciclovia e ciclofaixa, além de barreiras de concreto New Jersey. “É uma construção moderna, que dará muito mais mobilidade ali onde hoje é o balão”, frisa Cavalcante. “Diferentemente deste entroncamento, o viaduto será feito em dois níveis e terá uma estrada que passa por cima e outra por baixo”, acrescenta.

O viaduto será feito em dois níveis e terá uma estrada que passa por cima e outra por baixo

Um basta no engarrafamento

A construção é executada por um consórcio de empresas terceirizadas, liderado pela Eterc Engenharia. Foram gerados 400 empregos na empreitada. E a expectativa entre os moradores do Itapoã em ver o novo viaduto é alta. Morador do Del Lago, o servidor público Sandro Eloi, 52 anos, revela que o viaduto é um pedido de mais de 15 anos da comunidade, que sofre com a retenção no trânsito do balão.

“Eu fico diariamente cerca de 30 minutos preso em congestionamentos ali. Essa obra tem uma importância gigantesca para moradores e motoristas, pois vai resolver o problema do trânsito e dar mobilidade à nossa região”, conclui Sandro.