Programa Novos Caminhos tem inscrições prorrogadas

O Programa Novos Caminhos prorroga inscrições e tem 570 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para os estudantes da rede pública e comunidade. São oportunidades para cuidador de idoso, monitor de atividade e lazer, porteiro e vigia, programador web, assistente administrativo, balconista e microempreendedor individual, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas, presencialmente, na unidade de interesse, até o dia 13 de maio, ou até preencherem as vagas. O início dos cursos está previsto para 23 de maio. O estudante que frequentar as aulas presencialmente receberá ajuda de custo ao final do curso no valor de R$ 2 hora/aula, de acordo com a presença escolar.

Veja a lista de escolas abaixo com os cursos e os requisitos para inscrição:

Documentação necessária para inscrição:

– Cópia do documento de identidade

– Cópia do CPF

– Cópia do comprovante de residência

– Comprovante de escolaridade e, no caso de MEI, cópia da inscrição no CadÚnico

– Se for menor de idade, documentos do responsável legal.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF