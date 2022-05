GDF Presente restaura calçadas e recolhe lixo verde na Vila Planalto

As copas das árvores, antigas e frondosas, já atrapalhavam a visibilidade da via na Vila Planalto, deixando-a insegura, principalmente à noite. Na frente da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, o descarte irregular de entulho era um prato cheio para o mosquito transmissor da dengue. Sem falar nas paradas de ônibus, sujas e vandalizadas.

A limpeza das paradas de ônibus da Vila Planalto foi uma das ações do GDF Presente | Foto: Divulgação

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do GDF Presente, programa de reparos das cidades, atendeu ao chamado dos moradores e promoveu uma limpeza num dos setores mais antigos e tradicionais da capital, residência de pioneiros de Brasília. A ação promoveu uma série de benfeitorias, refletindo em melhorias na qualidade de vida de quem mora por lá.

Efigênia Fernandes destaca: “O apoio do GDF Presente tem sido constante e faz a diferença” | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O trabalho de pintura já alcançou 50% dos abrigos de paradas de ônibus. “Restauramos calçadas, recolhemos galhadas de árvores e, com as podas, voltamos a dar claridade em alguns pontos que já estavam perigosos, principalmente à noite”, conta o coordenador do Polo Central III do programa, Alexandro César.

Filha de pioneiros, Efigênia Fernandes, 66 anos, mora na Vila Planalto desde a adolescência. O pai chegou em Brasília em 1957. Desde então, ela acompanha o crescimento da cidade, suas demandas e benfeitorias.

Os últimos atendimentos do governo foram, segundo ela, certeiros para a melhoria da cidade. “Aqui em volta estava horrível, esburaco, com paradas de ônibus sujas, lixo espalhado e ruas escurecidas pelas copas das árvores. O apoio do GDF Presente tem sido constante e faz a diferença”, avalia.

